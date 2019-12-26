Cumhuriyetçi Senatör ‘Beyaz Saray’la Yakın Temastan’ Rahatsız

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın Başkan Donald Trump’ın azil yargılamasıyla ilgili Beyaz Saray’la yakın temasta olmasından rahatsızlık duyduğunu, Beyaz Saray’la McConnell’ın aralarına mesafe koyması gerektiğini belirtti.
McConnell, Fox News televizyonuna bu ay başında verdiği röportajda, Trump hakkında Senato’da yürütülecek azil yargılamasıyla ilgili olarak Beyaz Saray’la tam işbirliği yaptığını söylemişti.
Murkowski Salı gecesi NBC televizyonunun Alaska eyaletindeki uzantısı KTUU-TV’ye yaptığı açıklamada “Bana kalırsa savunmayla etle tırnak gibi olmayı bırakmalıyız” ifadelerini kullandı. Murkowski bu durumun süreci daha da karmaşık hale getirdiğini düşündüğünü söyledi.
Azil sürecinin ilerleyen günlerinde ne yönde oy vereceğine henüz karar vermediğini belirten Murkowski, yargılamanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili tartışmalarda Beyaz Saray’la mesafeli olunması gerekliliğinin altını çizdi.
Başkan Donald Trump hakkında yapılan azil suçlamalarının Demokratlar liderliğindeki Temsilciler Meclisi’nde geçen hafta kabul edilmesinin ardından Senato’da yargılanma süreci başlayacak.
Başkan hakkındaki iddia Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını siyasi rakibi Joe Biden’a yönelik soruşturma açılmasına bağladığı şeklinde.
Trump hakkında yapılan “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin soruşturmasına engel olmak” suçlamaları Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı.
Trump ise suçlamaları reddederek yanlış bir hareket yapmadığını savunuyor.
Cumhuriyetçiler 100 koltuklu Senato’da 53 koltukla çoğunluk sahibi. Trump’ın yargılanmasıyla ilgili teknik ayrıntıların belirlenmesinde etkili olacak bir dizi kuralın kabul edilmesi içinse 51 oy gerekiyor. Nihai azil yargılamasındaysa Başkan’ın suçlu kabul edilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor.
Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi henüz azil gerekçelerini Senato’ya göndermedi. Bunun nedeni Pelosi’nin Cumhuriyetçiler’e azil yargılamasının kuralları konusunda Demokratlar’la uzlaşmaları için zaman vermek. McConnell Senato’nun azil maddeleri eline geçmeden herhangi bir adım atmayacağını söylemişti.
Senato’daki yargılamaya tanıkların çağırılıp çağırılmayacağı Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında en çok tartışılan yargılama kurallarından. McConnell Pazartesi günü yaptığı açıklamada Başkan’ın azil yargılamasında tanıkların dinlenmesi seçeneğini masadan kaldırmadıklarını söylemişti.
Ancak McConnel, Demokratlar’ın ifadelerin dinlenmesini önceden kabul etme talebini kabul etmeyeceklerini kesin bir dille ifade etti.
Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’dan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın azledilmesi kararının çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Azil sürecinin gelecek yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.