Cumhuriyetçi Senatör ‘Beyaz Saray’la Yakın Temastan’ Rahatsız

Azil sürecinin ilerleyen günlerinde ne yönde oy vereceğine henüz karar vermediğini belirten Murkowski, yargılamanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili tartışmalarda Beyaz Saray’la mesafeli olunması gerekliliğinin altını çizdi.

Murkowski Salı gecesi NBC televizyonunun Alaska eyaletindeki uzantısı KTUU-TV’ye yaptığı açıklamada “Bana kalırsa savunmayla etle tırnak gibi olmayı bırakmalıyız” ifadelerini kullandı. Murkowski bu durumun süreci daha da karmaşık hale getirdiğini düşündüğünü söyledi.

McConnell, Fox News televizyonuna bu ay başında verdiği röportajda, Trump hakkında Senato’da yürütülecek azil yargılamasıyla ilgili olarak Beyaz Saray’la tam işbirliği yaptığını söylemişti.

Başkan hakkındaki iddia Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını siyasi rakibi Joe Biden’a yönelik soruşturma açılmasına bağladığı şeklinde.

Trump hakkında yapılan “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin soruşturmasına engel olmak” suçlamaları Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Trump ise suçlamaları reddederek yanlış bir hareket yapmadığını savunuyor.

Cumhuriyetçiler 100 koltuklu Senato’da 53 koltukla çoğunluk sahibi. Trump’ın yargılanmasıyla ilgili teknik ayrıntıların belirlenmesinde etkili olacak bir dizi kuralın kabul edilmesi içinse 51 oy gerekiyor. Nihai azil yargılamasındaysa Başkan’ın suçlu kabul edilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi henüz azil gerekçelerini Senato’ya göndermedi. Bunun nedeni Pelosi’nin Cumhuriyetçiler’e azil yargılamasının kuralları konusunda Demokratlar’la uzlaşmaları için zaman vermek. McConnell Senato’nun azil maddeleri eline geçmeden herhangi bir adım atmayacağını söylemişti.