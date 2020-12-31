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Cumhuriyetçi Senatör Biden’ın Zaferine İtiraz Edecek

31.12.2020 00:58 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetçi Senatör Biden’ın Zaferine İtiraz Edecek

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Kongre 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarını resmen saymak için toplandığında Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferine itiraz edeceğini açıkladı

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Kongre 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarını resmen saymak için toplandığında Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferine itiraz edeceğini açıkladı. Bu hamlenin başkanlık seçimi sonuçlarını tersine çevirmesi ihtimali yok denecek kadar az olsa da senatörün bu adımı Senato’da uzun bir tartışma oturumuna yol açabilir.

Missouri eyaletinden 2018 yılında ilk kez Senato’ya seçilen Hawley yaptığı açıklamada, “bazı eyaletlerin, özellikle de Pennsylvania’nın, kendi seçim yasalarına uymadığını” savundu.

“En azından Kongre bu konuyu araştırmalı” diyen Hawley, iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

Temsilciler Meclisi’nde de bir grup Cumhuriyetçi üye, seçim sonuçlarına itiraz etmeyi planladıklarını belirtmişti ancak Hawley böyle bir girişimin sözünü veren ilk senatör oldu.

Biden Seçiciler Kurulu’nda Başkan Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyuyla üstünlük sağlamıştı.

Trump ise yenilgiyi hala kabul etmiş değil ve seçimlere yaygın şekilde hile karıştırıldığını iddia ediyor.

ABD seçim sistemine göre, her eyaletin başkentinde ve başkent Washington'da çoğunlukla eyalet meclislerinde bir araya gelen seçici delegelerin kullandığı oylar ve alınan sonuçlar, Washington'a gönderiliyor.

14 Aralık’ta toplanan Kurul, 3 Kasım başkanlık seçiminin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ı Amerika'nın önümüzdeki dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onaylamıştı. 6 Ocak'ta da Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Kongre'nin her iki kanadının da katılacağı oturumda oy sayımı yapılacak.

Aslında bu oturum sembolik bir nitelik taşıyor ancak Hawley’nin itirazı nedeniyle bu seferki oturumda saatler süren bir tartışma ve nihayetinde de sonuçlara itirazın oya sunulması gibi süreci uzatan gelişmeler yaşanabilir.

Bu durumun da bazı Cumhuriyetçiler’i Trump’ın hile iddiasını reddetme gibi kendileri açısından rahatsızlık verici bir duruş ortaya koymaya zorlayabileceği yorumları yapılıyor.

Hawley’in itirazına rağmen üst düzey Cumhuriyetçi senatörler Biden’ın seçim zaferinin Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da da kabul göreceğini belirtiyor. Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da 15 Aralık’ta Biden’ın galibiyetini kutlamış ve diğer Cumhuriyetçi senatörleri 6 Ocak’ta sonuçlara itiraz etmekten kaçınmaya çağırmıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Pence’e dava

Cumhuriyetçiler’in seçim sonuçlarını tersine çevirme konusundaki girişimlerine bir yenisi de bu haftasonunda eklenmişti.

Teksas eyaletinden Louie Gohmert’in başını çektiği bir grup Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e dava açtı. Dava, Pence’in, 6 Ocak’ta Kongre’de yapılacak oturuma başkanlık etme rolüne odaklanıyor. Aslında başkan yardımcılarının bu oturumdaki rolu sembolik ve 1887 tarihli bir federal yasaya dayanıyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in açtığı dava, Pence’in başkan yardımcısı olarak yerine getirdiği bu resmi yetkisini hedef alıyor ve Teksas’taki federal yargıçtan bu yasayı anayasaya aykırı ilan etmesini istiyor.

Hatta Cumhuriyetçi üyeler bir adım daha ileri giderek, mahkemeden, Pence’e 6 Ocak’ta Trump’ın çekişmeli geçen eyaletlerdeki yenilgilerini fiilen tersine çevirme yetkisini tanımasını talep ediyor.

Seçim uzmanları ise bu davanın başarıya ulaşmasına ihtimal vermiyor.

Amerikan medyasında çıkan yorumlarda, Pence’in geleneksel seçim protokollerini değiştirmesi için kanuni yetkisini kullanması yönünde bazı Cumhuriyetçiler’in baskısı altında olduğuna işaret edilirken, bu davanın da Pence’i, Trump’ın seçim sonuçlarını tersine çevirme girişiminde halk önünde bir taraf seçmeye zorlayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

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