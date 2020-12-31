Cumhuriyetçi Senatör Biden’ın Zaferine İtiraz Edecek

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Kongre 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarını resmen saymak için toplandığında Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferine itiraz edeceğini açıkladı. Bu hamlenin başkanlık seçimi sonuçlarını tersine çevirmesi ihtimali yok denecek kadar az olsa da senatörün bu adımı Senato’da uzun bir tartışma oturumuna yol açabilir.

Missouri eyaletinden 2018 yılında ilk kez Senato’ya seçilen Hawley yaptığı açıklamada, “bazı eyaletlerin, özellikle de Pennsylvania’nın, kendi seçim yasalarına uymadığını” savundu.

“En azından Kongre bu konuyu araştırmalı” diyen Hawley, iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

Temsilciler Meclisi’nde de bir grup Cumhuriyetçi üye, seçim sonuçlarına itiraz etmeyi planladıklarını belirtmişti ancak Hawley böyle bir girişimin sözünü veren ilk senatör oldu.

Biden Seçiciler Kurulu’nda Başkan Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyuyla üstünlük sağlamıştı.

Trump ise yenilgiyi hala kabul etmiş değil ve seçimlere yaygın şekilde hile karıştırıldığını iddia ediyor.