Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından sorumlu bulunması durumda ABD tarafından kınanması gerektiğini söyledi.
Kennedy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti konusundaki iddialar doğrulanırsa Kongre'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile oturup Ortadoğu'da tahribe neden olmadan Suudi Arabistan'ın nasıl kınanacağını görüşmesine açık olduğunu ifade etti.
John Kennedy, ABD'nin ve uluslararası toplumun Suudi Arabistan'ın eylemlerini nasıl kınayacağına ilişkin ise ''Bir dizi seçenek var. Diplomatları kovabilirsiniz. BM'de karar alabilirsiniz. Silah satışlarını kısıtlayabilirsin. Bireylere yaptırım uygulayabilirsiniz. Dış politikamız değerlere bağlı olmalı. Burası Amerika. Kendimizi dünyanın geri kalanından soyutlayamayız.'' diye konuştu.
- Kaşıkçı olayı
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.
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