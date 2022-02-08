Cumhuriyetçi Senatörlerden Biden’a İran Uyarısı

Cumhuriyetçi senatörler, ABD Başkanı Joe Biden’ı, kongrenin onayı olmadan İran’la yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmaya karşı çıkacakları konusunda uyardı.

Ted Cruz liderliğindeki 33 Cumhuriyetçi senatör, Biden’a gönderdikleri mektupta, ABD yönetiminin İran’la varılacak herhangi bir nükleer anlaşmayı düzenleyecek yasalara bağlı kalınması için “tüm seçenekleri ve mevcut nüfuzlarını” kullanacaklarını bildirdi.

Cumhuriyetçi senatörler mektuplarında, Biden’ın kongreyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, yeni anlaşmanın uygulanmasına engel olacaklarını belirtti.

Senatörler olası planlarıyla ilgili detayları paylaşmadı ancak geçmişte Cumhuriyetçilerin, yasaların kabulünü veya Biden yönetimindeki büyükelçilik atamaları gibi görevlendirmeleri yavaşlattıkları biliniyor.

Cumhuriyetçi senatörler ayrıca İran’la varılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın, Senato’nun üçte ikisinin tavsiyesi ve onayını alması gerektiğini savundu.

Öte yandan ABD ve İran arasında 2015 yılında varılan nükleer programla ilgili anlaşmanın yeniden canlandırılmasını hedefleyen dolaylı görüşmelere, bugün Viyana’da yeniden başlanması bekleniyor.

Biden yönetimi, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde, 2018 yılında ABD’nin tek taraflı olarak geri çekildiği ve İran’ın nükleer aktivitelerine kısıtlamalar getiren anlaşmayı yeniden canlandırmak niyetinde. Söz konusu anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerini kısıtlar ve kontrol altına alırken bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını öngörüyor.

