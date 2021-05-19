Cumhuriyetçi Senatörlerden İsrail’e Destek Biden’a Tepki

Bir grup Cumhuriyetçi Senatör Kongre’de düzenledikleri basın toplantısında İsrail’e güçlü desteklerini ifade ederken, Başkan Joe Biden yönetiminin ve Demokrat Parti’deki ilerici kanadın yaklaşımını hedef aldı. Aralarında hafta başında İsrail’e güçlü destek verilmesini öngören tasarının açıklanmasına öncülük eden Senatör Rick Scott’ın da bulunduğu bir grup Cumhuriyetçi senatör Kongre’de basın toplantısı düzenledi. Rick Scott, İsrail ve Filistin arasında onuncu gününe giren çatışmalarda sivil can kayıplarına dikkat çekerek, ABD’nin İsrail’e sarsılmaz destek yaklaşımını eleştiren Demokrat Parti içindeki ilerici kanadı sert şekilde eleştirdi. Demokrat Parti’yi radikal sol olarak niteleyen Senatör Scott, “Demokrat Parti Amerikan ilkelerini terk etti ve şimdi de Amerika’nın müttefiklerini terk ediyorlar. İsrail bizim en büyük müttefikimiz ve Ortadoğu’daki tek demokrasi” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Ted Cruz, Biden’ın ‘’gerilimi düşürün’’ çağrısına tepki gösterdi Cumhuriyetçiler’in düzenlediği basın toplantısında söz alan bir diğer Cumhuriyetçi de Teksas Senatörü Ted Cruz’du.

Bir önceki Başkan Donald Trump’a yakın olan ve ona güçlü destek veren Ted Cruz, Trump döneminde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Arap ülkeleriyle imzalanan ve “Abraham Accords” (İbrahim Anlaşmaları) olarak kayıtlara geçen normalleşme anlaşmalarına atıfta bulundu, Demokrat Biden yönetiminin İsrail ve Ortadoğu politikasını eleştirdi. Başkan Biden’ın son bir hafta içinde dördüncü kez telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya yaptığı “gerilimin derhal düşürülmesi” çağrısını hedef alan Senatör Ted Cruz, “Biden Başbakan Netanyahu’yu Amerika İsrail’in yanındadır, arkanızdayız ya da teröre karşı kendinizi savunma hakkınız var demek için aramadı, bunun yerine sert bir görüşme yaptı” dedi. Cumhuriyetçi Senatör Cruz, “İbrahim anlaşmaları İsrail ve Arap komşuları arasında varılan tarihi barış anlaşmalarıydı. Bu anlaşmalar Trump yönetiminin izlediği güçlü ve net politikalarının bir sonucuydu” diye konuştu. Cruz: “İsrail’e gideceğim” Gazze’den ateşlenen roketlerin önemli bir kısmını havada imha eden Demir Kubbe sistemine değinen Ted Cruz, “Biden yönetimi, İsrail ulusunu küçük görmek ve onun altını oymak yerine, teröristlerin roket saldırılarını önleyerek binlerce can kurtaran Demir Kubbe mühimmatını yenileyeceğiz demeli” ifadelerini kullandı.

Senatör Ted Cruz, 15 Mayıs’ta Twitter’dan paylaştığı mesajında önümüzdeki günlerde, “Amerika’nın ulusal güvenliğiyle yakından ilişkili olan İsrail’in ulusal güvenliğini korumak için neye ihtiyaç duyduğunu değerlendirmek üzere” İsrail’e gideceğini belirtmişti. Florida eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott liderliğindeki 19 Cumhuriyetçi senatör hafta başında İsrail’e destek veren bir tasarı açıklamıştı. Senatör Rick Scott, “Binlerce roket yağarken, İsrail’in yanında yer alma konusundaki kararlılığımız her zamankinden güçlü olmalı. Müttefikimiz ve Ortadoğu’da demokrasinin parlayan tek örneği olan İsrail tam desteğimizi hak ediyor” demişti. Cumhuriyetçi Senatör, Demokrat Parti’nin ilerici kanadından gelen ve İsrail’in sivil can kayıplarına yol açan hava saldırılarını eleştiren açıklamalara tepki göstermiş, “İsrail karşıtı saldırılar ve AOC (Alexandria Ocasio Cortez) ve Bernie Sanders gibi sözde liderlerin savunduğunu gördüğüm gündem mide bulandırıcı ve Amerika’nın ideallerine zıt” ifadelerini kullanmıştı.