Cumhuriyetçi Senatörlerden Trump’a:‘Riyad’la Nükleer Görüşmeleri Askıya Al’ 

ABD’de bir grup Cumhuriyetçi senatör, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Riyad’ın Yemen ve Lübnan’daki eylemlerini gerekçe göstererek Başkan Trump’tan bu ülkeyle sivil nükleer görüşmeleri askıya almasını istedi.

Senatör Marco Rubio’nun öncülük ettiği 5 Kongre üyesi, Trump’ın görüşmeleri kesmemesi halinde ABD-Suudi Arabistan arasındaki her türlü nükleer anlaşmayı engellemek için Atom Enerjisi Yasası’nı devreye sokacaklarını belirtti.

Senatörlerin kaleme aldığı mektupta, “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ortaya çıkanlar ve Suudiler’in Yemen ve Lübnan’daki eylemleri, Suudi Arabistan’daki karar alıcıların şeffaflığı, hesap verebilirliği ve muhakemelerine ilişkin ilave ciddi kaygılar uyandırmakta” ifadesine yer verildi.

Rubio’nun yanısıra senatörler Cory Gardner, Rand Paul, Dean Heller ve Todd Young’dan oluşan grup, Başkan Trump’a hitaben, “Dolayısıyla sizden öngörülebilir bir gelecekte ABD-Suudi Arabistan arasındaki bir sivil nükleer anlaşmayla alakalı tüm müzakereleri askıya almanızı rica ediyoruz” diye yazdı.

