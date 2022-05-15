Cumhuriyetçi Senatörlerden Ukrayna’ya Sürpriz Ziyaret

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ve bir grup Cumhuriyetçi senatörden oluşan heyet Ukrayna’ya sürpriz ziyaret düzenledi. Heyet Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüştü.

Zelenski’nin Telegram hesabı üzerinden yayınlanan videoda, McConnell’ın yanısıra Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, John Barrasso ve John Cornyn’dan oluşan heyetin başkentte biraraya geldikleri Zelenski’yle tokalaşırken gösteren görüntüler yer aldı.

Zelenski Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ziyareti, “ABD Kongresi ve Amerikan halkının parti gözetmeksizin Ukrayna’ya desteğinin güçlü bir işareti” olarak niteledi.

Ziyaret, Amerika’nın Rusya’yla savaşan Ukrayna’yla dayanışmasının yeni bir örneğini oluşturdu.

Cumhuriyetçi senatörlerin ziyareti, Senato’nun Ukrayna için yaklaşık 40 milyar dolarlık yardım paketini onaylamak için çalıştığı bir zamana denk geldi. Paketin Kongre’de kabul edilmesi halinde Amerika’nın bölgeye yaptığı yardımların miktarı 50 milyar doların üzerine çıkacak.

Paketin Senato’da onayı, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un, yeni harcamaları denetlemek için bir müfettişin görevlendirilmesi teklifinin de tasarıya dahil edilmesi talebi nedeniyle ertelendi. Ancak paketin nihayetinde onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Kongre'deki sürecin gelecek hafta tamamlanabileceği tahmin ediliyor.

McConnell geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu dengesiz işgale karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sadece talep ediyorlar ve bu yardımlara acilen ihtiyaçları var” demişti.

Heyetin ziyareti, Ukrayna’ya son haftalar içerisinde ABD Kongresi’nden yapılan ikinci üst düzey ziyaret oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi başkanlığında Demokrat Partili Kongre üyelerinden oluşan bir başka heyet de 1 Mayıs’ta Ukrayna’da temaslarda bulunmuş ve Zelenski’ye “savaş sona erene kadar ABD’nin desteği sürecek” sözü vermişti.

Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden da geçen haftasonu Anneler Günü’nde Ukrayna’nın batısını ziyaret etmiş ve Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’yla görüşmüştü.

