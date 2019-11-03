Cumhuriyetçi Üyelere Öneri

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşmasını Ulusal Güvenlik Konseyi müfettişine bildirerek azil sürecinin başlamasına neden olan istihbarat görevlisi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçi üyelerin sorularına yazılı cevap vermeyi önerdi.

İstihbarat görevlisinin avukatı bu öneriyi İstihbarat Komisyonu’nun Cumhuriyetçi kıdemli üyesi Devin Nunes’a yaptı.

Konuyla ilgili haber CBS televiyonunda yayınlandı.

Avukat Mark Zaid, müvekkilinin şikayetinin partilerüstü bir şekilde yapıldığını ispatlamak istediğini belirtti.

Cumhuriyetçiler azil sürecinin adaletsiz olduğunu ve kendi partilerinden soru sorulmasına olanak sağlanmadığını iddia ediyor.

Bu arada Başkan Donald Trump da twitter mesajında söz konusu istihbarat yetkilisinin ortaya çıkmasını istedi.

Trump “O kadar yanlış anladı ki ortaya çıkmalı. Sahte haber medyası onun kim olduğunu biliyor ama onu açığa vurmak istemiyor çünkü kıyamet kopacak. Ortaya çık ve azil oyununa son ver” ifadelerini kullandı.