Cumhuriyetçi ve Demokratlar'dan Biden'a Kutlama Mesajları

Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanmasına bazı Cumhuriyetçiler dahil Amerika içinden de tebrik mesajları geliyor. Biden’ı ilk kutlayanlardan biri eski ABD Başkanı Barack Obama oldu. Obama yayınladığı yazılı açıklamada, kendi başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan Joe Biden ve eşi Jill Biden’ı tebrik etti. Obama açıklamasında, “daha önce yaşanmamış koşullar altında” düzenlenen seçimlere Amerikalılar’ın rekor bir oranla katıldığına işaret ederek, “Her bir oy sayıldığında, başkan seçilen Biden ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, tarihi ve kararlı bir zafer kazanmış olacak” ifadesini kullandı. Biden’ın başkanlık görevi için gereken tüm meziyetlere sahip olduğunu belirten Obama, “Beyaz Saray’a Ocak’ta adımını attığında, daha önce hiçbir yeni başkanın karşılaşmadığı derecede olağanüstü zorluklarla yüzleşecek, büyük bir salgın, eşitliğin olmadığı bir ekonomi ve adalet sistemi, risk altında bir demokrasi ve tehlikedeki bir iklim” dedi.

Obama, Biden’ın, kendisine ister oy versin ister vermesin, tüm Amerikalılar’ın çıkarı için çalışacağına kuşku duymadığını vurgularken, tüm ABD halkını Biden’a destek vermeye çağırdı. Seçim sonuçlarının ülkenin derin bir bölünme içinde olduğunu gösterdiğine değinen Obama, herkesin birbirine kulak vermesi, tansiyonu düşürmesi ve bazı ortak zeminler yaratmaya çalışması gerektiğini kaydetti. Obama, “Demokrasimizin şimdi hiç olmadığı kadar hepimize ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Cumhuriyetçiler’den de tebrik mesajları geldi Biden’ın seçim galibiyetine Cumhuriyetçi Partili bazı isimlerden de kutlama mesajları geldi. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Ann ve ben, başkan seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris’i kutluyoruz. İkisini de iyi niyetli ve hayranlık uyandıran karaktere sahip kişiler olarak biliyoruz. Önümüzdeki günler ve yıllarda Tanrı’nın onların yanında olması için dua ediyoruz” diye yazdı. 2012 yılında dönemin başkanı Barack Obama’ya karşı yarışan ancak seçimi kaybeden Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’ı en çok eleştiren isimlerden biriydi.