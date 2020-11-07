Cumhuriyetçi ve Demokratlar'dan Biden'a Kutlama Mesajları

Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanmasına bazı Cumhuriyetçiler dahil Amerika içinden de tebrik mesajları geliyor.
Biden’ı ilk kutlayanlardan biri eski ABD Başkanı Barack Obama oldu. Obama yayınladığı yazılı açıklamada, kendi başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan Joe Biden ve eşi Jill Biden’ı tebrik etti.
Obama açıklamasında, “daha önce yaşanmamış koşullar altında” düzenlenen seçimlere Amerikalılar’ın rekor bir oranla katıldığına işaret ederek, “Her bir oy sayıldığında, başkan seçilen Biden ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, tarihi ve kararlı bir zafer kazanmış olacak” ifadesini kullandı.
Biden’ın başkanlık görevi için gereken tüm meziyetlere sahip olduğunu belirten Obama, “Beyaz Saray’a Ocak’ta adımını attığında, daha önce hiçbir yeni başkanın karşılaşmadığı derecede olağanüstü zorluklarla yüzleşecek, büyük bir salgın, eşitliğin olmadığı bir ekonomi ve adalet sistemi, risk altında bir demokrasi ve tehlikedeki bir iklim” dedi.
Obama, Biden’ın, kendisine ister oy versin ister vermesin, tüm Amerikalılar’ın çıkarı için çalışacağına kuşku duymadığını vurgularken, tüm ABD halkını Biden’a destek vermeye çağırdı.
Seçim sonuçlarının ülkenin derin bir bölünme içinde olduğunu gösterdiğine değinen Obama, herkesin birbirine kulak vermesi, tansiyonu düşürmesi ve bazı ortak zeminler yaratmaya çalışması gerektiğini kaydetti.
Obama, “Demokrasimizin şimdi hiç olmadığı kadar hepimize ihtiyacı var” ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçiler’den de tebrik mesajları geldi
Biden’ın seçim galibiyetine Cumhuriyetçi Partili bazı isimlerden de kutlama mesajları geldi.
Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Ann ve ben, başkan seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris’i kutluyoruz. İkisini de iyi niyetli ve hayranlık uyandıran karaktere sahip kişiler olarak biliyoruz. Önümüzdeki günler ve yıllarda Tanrı’nın onların yanında olması için dua ediyoruz” diye yazdı.
2012 yılında dönemin başkanı Barack Obama’ya karşı yarışan ancak seçimi kaybeden Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’ı en çok eleştiren isimlerden biriydi.
Hatta Romney, Trump için Senato’daki azil oylamasında görevi suistimalden suçlu bulunması yönünde oy kullanmıştı. Romney bu seçimlerde de Trump’a oy vermediğini doğrulamış ancak kime oy verdiğini açıklamamıştı.
Biden’ı kutlayan bir diğer Cumhuriyetçi de eski Florida valisi Jeb Bush oldu. 2016 yılında Trump’a karşı önseçimlerde yarışan ancak kaybeden Bush, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Başkan seçilen Biden’a tebrikler. Başkanımız için hayatım boyunca dua ettim, sizin ve başarınız için de dua edeceğim. Şimdi derin yaraları iyileştirme zamanı. Birçok kişi sizin bu yolda öncülük edeceğinize güveniyor” dedi.
Vermont eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Phil Scott, bugünün ülke için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Seçimlerde Biden’a oy veren Scott, “En büyük umudum, ülkeyi birleştirmede başarılı olmaları ve bu zor zamanlarda bizi ileriye götürmede öncülük etmeleri” diye konuştu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: “Amerika’da yeni bir umut gününün doğuşu”
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi galip bitirmesini, “Bugün Amerika’nın yeni bir umut günü doğuyor” sözleriyle yorumladı.
Pelosi, “Başkan seçilen Joe Biden’la birlikte Amerikalılar, ekonomimizi ve okullarımızı yeniden açabilmek ve daha ilk günden Corona virüsünü nihayet ezmeye başlamaya hazır bir lider seçmiş oldu” ifadesini kullandı.
Temsilciler Meclisi Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ve Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler da Biden ve Harris’i tebrik eden açıklamalar yayınladı