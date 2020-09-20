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Cumhuriyetçiler Aday Konusunda Bölünüyor mu?

20.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti’den Alaska Senatörü olan Lisa Murkowski Cuma günü hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğunu açıkladı. Murkowski bu yönde açıklama yapan ikinci Cumhuriyetçi Senatör

Cumhuriyetçiler Aday Konusunda Bölünüyor mu?

Cumhuriyetçi Parti’den Alaska Senatörü olan Lisa Murkowski Cuma günü hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de daha önce Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğu mesajını vermişti.

Murkowski, 2016 yılında seçimlere 8 ay kala dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Hakim Scalia’nın ölümü üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yeni aday gösterilmesine karşı olduğunu hatırlattı ve aynı standardın seçimlere 2 aydan az bir süre kala da uygulanması gerektiğine inandığını belirtti.

Hakim Antonin Scalia Şubat 2016’da yaşamını yitirmiş, fakat Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell dönemin başkanı Demokrat Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesini engellemişti.

Başkan Donald Trump ise yeni haftada Ginsburg’ün yerine aday sunacağını açıklamış durumda.

McConnell da Trump’ın göstereceği adayın Senato’da oylanacağını belirtti.

2016’daki süreçte Obama’nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği isme karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Trump’ın adayına karşı çıkmayacağının mesajını verdi.

Ancak Graham daha önce Senato Adalet Komisyonu Başkanı olduğu takdirde seçim sürecinde Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterilmesine onay vermeyeceğini belirtmişti.

Graham şimdi Senato Adalet Komisyonu Başkanı.

Senato’da onay için 100 üyeden 51’inin onay vermesi gerekiyor.

Senato’da şu anda Cumhuriyetçiler’in 53-47’lik üstünlüğü var. Bu nedenle her bir oy onay için çok önemli.

Demokratlar ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden seçimlere bu kadar kısa süre kala Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday göstermesine karşı.

Trump görev süresi boyunca mahkemeye 2 isim aday göstermiş, 2’si de Senato’dan onay almıştı.

Ginsburg’ün hayatını kaybetmesinden önce 9 üyeli mahkemede 5-4 muhafazakarların üstünlüğü bulunuyordu.

Eğer Trump’ın göstereceği aday Senato’dan onay alırsa mahkemede 6-3 muhafazakarların üstünlüğü olacak.

Demokratlar gelişmelerin Cumhuriyetçiler’in istediği şekilde gelişmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtiyorlar.

Demokratlar Kongre’de çoğunluğu elde etmeleri ve Başkan’ın Demokrat Parti’den seçilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısını arttırabileceklerini kaydediyor.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer de sosyal medyadan paylaştığı mesajında Cumhuriyetçiler’in planlarında ilerlemeleri durumunda gelecek yıl bütün seçeneklerin masada olacağını vurguladı.

Amerikan Anayasası’nda Anayasa Mahkemesi üyeliği konusunda bir rakam belirtilmediği hatırlatılıyor.

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