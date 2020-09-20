Cumhuriyetçiler Aday Konusunda Bölünüyor mu?

Cumhuriyetçi Parti’den Alaska Senatörü olan Lisa Murkowski Cuma günü hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de daha önce Ginsburg’ün yerine aday gösterilmesine karşı olduğu mesajını vermişti.

Murkowski, 2016 yılında seçimlere 8 ay kala dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Hakim Scalia’nın ölümü üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yeni aday gösterilmesine karşı olduğunu hatırlattı ve aynı standardın seçimlere 2 aydan az bir süre kala da uygulanması gerektiğine inandığını belirtti.

Hakim Antonin Scalia Şubat 2016’da yaşamını yitirmiş, fakat Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell dönemin başkanı Demokrat Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesini engellemişti.

Başkan Donald Trump ise yeni haftada Ginsburg’ün yerine aday sunacağını açıklamış durumda.

McConnell da Trump’ın göstereceği adayın Senato’da oylanacağını belirtti.

2016’daki süreçte Obama’nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği isme karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Trump’ın adayına karşı çıkmayacağının mesajını verdi.