Cumhuriyetçiler Anayasa Mahkemesi Konusunda Kararlı

Romney, yargıç adayının Senato Genel Kurulu’na gelmesi halinde, niteliklerini gözönünde bulundurarak oy vermeyi planladığını belirtti. Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski (Alaska) ve Susan Collins (Maine) oylamanın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinden sonraya bırakılması çağrısında bulunmuştu. O nedenle Mitt Romney’nin nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusuydu.

Başkan Trump karşıtı açıklamalarıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı adaylığı ve onay süreci konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Utah Senatörü Mitt Romney, Senato’nun Başkan Trump’ın belirleyeceği adayı gündeme alarak değerlendirmesi ve oylama yapmasına karşı çıkmayacağını belirtti, değerlendirme sürecinde Anayasa’yı ve hukuki teamülleri göz önünde bulunduracağını kaydetti.

Mitt Romney, “Seçim yılında adayların değerlendirilmesine ilişkin teamüller Senato’nun genellikle karşı partinin adayını onaylamaması; ancak kendi adayını onaylaması yönünde. Anayasa, Anayasa Mahkemesi yargıçlığına Başkan’a aday gösterme ve Senato’ya da bu konuda tavsiyede bulunma ve rıza gösterme yetkisi vermektedir. Ben de buna bağlı olarak, Anayasa ve bu konudaki teamüllere uyma niyetindeyim” ifadelerini kullandı.

Eski federal yargıçlardan Senato’ya çağrı

Eski federal yargıçlardan da Senato’ya Anayasa Mahkemesi yargıçlığı görevine aday gösterilecek kişinin seçimden önce oylanmaması yönünde çağrı geldi. Aralarında eski FBI Başkanı William Webster’ın da bulunduğu on federal yargıç, adayın onay sürecinin seçimi kazanan başkanın yemin töreni sonrasına bırakılması çağrısında bulundu.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partili başkanlar tarafından daha önce bulundukları görevlere atanan on eski yargıç, yargıda onay sürecinin tehlikeli bir boyutta siyasileştirildiği konusunda uyarıda bulundu.