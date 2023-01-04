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  4. Cumhuriyetçiler anlaşamadı! McCarthy 4. turda da Temsilciler Meclisi başkanı seçilemedi

Cumhuriyetçiler anlaşamadı! McCarthy 4. turda da Temsilciler Meclisi başkanı seçilemedi

04.01.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan dördüncü tur oylama sonucunda 201 oyda kalan Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın McCarthy'e destek çağrısına rağmen Cumhuriyetçiler arasındaki 20 kişilik muhalif grup, McCharty karşıtlığına devam etti.

Cumhuriyetçiler anlaşamadı! McCarthy 4. turda da Temsilciler Meclisi başkanı seçilemedi

Cumhuriyetçilerin 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi Başkanlığı yarışında 20 oy alan diğer Cumhuriyetçi aday Byron Donalds, McCharty'nin dördüncü turda başkan olmasını engelledi.

Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilebilmek için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor. Dördüncü turda da 212 Demokrat üyenin tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.

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BIDEN'DAN İLK YORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum." diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.

Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

CUMHURİYETÇİLERİN LİDERİ McCARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

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İLK 3 TUR SONUÇLARI

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.

Temsilciler Meclisinde yapılan üç tur oylamada da üyeler meclis başkanını seçememiş, dördüncü oylama bugüne ertelenmişti.

3 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada meclis başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yılda ilk kez, 3 oylamada da başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.

100 YILIN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİ

Dün yapılan oylamalarda, başkan adaylarından Jim Jordan'ın kendisi dahil Cumhuriyetçi üyelerin birçoğu "birlik" çağrısı yaparken, McCarthy'e karşı olan bir grup muhafazakar Cumhuriyetçinin karşı oy vermeye devam etmesi oylama işlemini kilitlemişti.

McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini 3 turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri konumuna düşmüştü.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor. (AA)

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Temsilciler Meclisi abd

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