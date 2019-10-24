Cumhuriyetçiler Azil Soruşturmasına Baskıyı Arttırıyor 

Trump geçen günlerde kendisine karşı duran bir grup Cumhuriyetçi’ye tepki göstermiş ve hepsini “insan müsveddesi” olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Grisham, bu tepkiyi savunmuş ve “Bunlar, göreve geldiğinden beri Başkan’a karşı olan ve ona karşı çalışan insanlar. Böyle sert bir dili hak ediyorlar” demişti.

Donald Trump daha sonra Twitter mesajında da Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’e Amerikan tarihindeki en büyük Cadı Avı’nı ayrıntılı şekilde anladıkları, sağlam ve akıllı oldukları teşekkür etti.

Grisham, “Trump dün yaşananlardan dolayı mutluydu. Olması gerektiği gibi de destek verdi” dedi.

Trump’ın en sevdiği televizyon programlarından Fox News’un “Fox&Friends” yayınına katılan Sözcü Stephanie Grisham, “Harikaydı ve takdir edilesi bir fikirdi. Bence bu eylem başkana tam desteği gösterdi” dedi.

Ukrayna ve Avrasya'dan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper’ın ifadesini beş saat geciktiren baskınla ilgili açıklamayı Beyaz Saray sözcüsü yaptı.

Trump Cumhuriyetçiler’e azil sürecine karşı daha sert çıkmaları ve savaşmaları çağrısı yapmıştı. Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık yandaşlarından Florida temsilcisi Matt Gaetz'in çektiği 30'dan fazla üye, aralarında bazılarının hali hazırda katılma izni olmasına rağmen, gizli oturumun yapılacağı salona daldı. Cumhuriyetçi grup, veri sızıntısını önlemek için sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, hatta cep telefonuyla girmenin yasak olduğu salona ellerinde telefonlarıyla girdi.

Kongre üyeleri, oturumun kapalı olmasını da eleştirerek, diplomasi ve ulusal güvenlik yetkililerinden alınacak ifadenin yazılı metnini de talep etti. Bu yetkililer, Başkan Trump’ın Ukrayna’ya siyasi rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatana kadar, yapılacak Kongre onaylı yardımı nasıl askıya aldığını ve Ukrayna Devlet Başkanı'yla görüşmeyi nasıl bu şarta bağladığıyla ilgili ifade veriyor.

Cumhuriyetçi üyelerin 2016 başkanlık seçimi sonucunu değiştirme girişiminde bulunmakla da suçladığı Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise yazılı ifadelerin önünde sonunda açıklanacağını söyledi. Yetkililer halka açık azil oturumlarının da en erken Kasım ortasında başlayacağını belirtiyor. Eğer Temsilciler Meclisi azledilmesi yönünde oy kullanırsa Trump, Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’da yargılanacak ancak azledilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşılması mümkün görünmüyor.