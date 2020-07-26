Cumhuriyetçiler Corona Paketini Pazartesi Açıklamaya Hazırlanıyor

Mnuchin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘‘Tasarı Pazartesi günü açıklanacak ve hızla hareket etmeye hazırlanıyoruz. Tamamen çocuklarla ve işyerleriyle ilgili. Odak noktamız bunlardı. Tasarının hızla geçtiğini görmeyi, böylece işsizlik ve diğer konularla ilgilenmeyi istiyoruz’’ dedi.

Corona virüsü salgınında işini kaybedenler için yapılan federal işsizlik yardımınınsa Cuma günü sona ermesi bekleniyor.

Yönetim, Corona testlerine daha fazla ödenek ayrılması planını engelledi ve tasarının hızla geçirilmesini engelleyebilecek başka öncelikleri gündeme taşıdı.

Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell, paketin geçen hafta açıklanacağını bildirmişti, ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray’ın tasarı üzerinde yaşadığı bazı anlaşmazlıklar gecikmeye neden oldu.

Senato’daki Cumhuriyetçiler Pazartesi günü 1 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketinin içeriğini açıklamaya hazırlanıyor. Pakette federal işsizlik yardımlarının azaltılması da yer alıyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin Demokratlar’la birlikte tasarının yasalaşması için hızlı şekilde çalışabileceklerini söyledi.

Mnuchin ‘‘En acil olan konulardan biri yakında süresi dolacak ve kesilecek olan haftalık 600 dolarlık federal yardımlar ve Corona virüsü bağlantılı ferdi kaza davaları’’ diye konuştu.

Cumhuriyetçiler işsizlik yardımının uzatılması için çalışıyor. Bu yardım kişilerin işini kaybetmeden önceki maaşının yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor. Mnuchin, Trump yönetiminin işsizlik yardımının yıl sonuna dek devam etmesini, ancak miktarının azaltılmasını istediğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi’nin eski Cumhuriyetçi üyelerinden olan Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise Pazar günü Mnuchin’le birlikte tasarıya son halini vermek için çalışıyor olacaklarını kaydetti.

Meadows ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘‘İşsizlik sigortasını ve belki de insanların işlerinden olmasını önleyecek bir koruma güvencesini sağlayabileceğimizi görüyorum’’ dedi.

Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi, Mayıs ayında 3,4 trilyon dolarlık bir yardım paketini onaylamıştı. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, federal işsizlik yardımının kısa vadede uzatılmasını redddetmişti. Bu da Cumhuriyetçiler’in kendi tasarılarını hazırlamaları sürecinde baskı oluşturdu.

