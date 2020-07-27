Cumhuriyetçiler Ekonomik Yardım Paketi Planını Açıklayacak

ABD’de Cumhuriyetçi senatörlerin Beyaz Saray’la birlikte hazırladıkları işsizlik yardımı paketinin ayrıntılarını bugün açıklaması bekleniyor. Açıklamayla birlikte, 1 trilyon dolarlık paket üzerinde Demokratlar’la müzakere süreci de başlamış olacak.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Corona virüsü pandemisi sürecinde işsiz kalanlara destek amaçlı sunulan ilk yardım paketinin süresinin dolması nedeniyle hazırlanan ikinci paketle ilgili birkaç ayrıntı üzerinde çalışıldığını, bu da tamamlandıktan sonra Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’in planın son halini Pazartesi öğleden sonra açıklayabileceğini söyledi.
Meadows ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Cumhuriyetçi senatörlerle prensipte anlaştıkları plana göre, ilave işsizlik yardımlarının süresinin uzatılacağını ve bu yardımın pandemi sürecinde işten çıkarılanların kaybettikleri maaşlarının yüzde 70’ini telafi etmesinin amaçlandığını aktardı.
Temmuz ayı sonu itibariyle süresi sona erecek olan haftalık 600 dolarlık ek işsizlik yardımının, birçok çalışanın çıkarıldıkları işlerinde kazandığından daha fazla bir ödeme sunmuş olması Cumhuriyetçiler’in karşı çıktığı ve Demokratlar’la uzlaşmazlık yaşadığı bir husustu.
Pandemi nedeniyle krize giren ekonomiyi ayakta tutma adına daha önce 3,7 trilyonluk federal yardımın hayata geçirildiğine vurgu yapan bazı Cumhuriyetçiler, yardım miktarının yüksekliğinden şikayetçi.
Demokratlar ise, ülkedeki Corona virüsü enfeksiyonu vakaları 4 milyonu, can kaybıysa 140 bini geçerken, Cumhuriyetçiler’i ikinci yardım paketinin gecikmesine neden olmakla eleştiriyor.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Pazar günü CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gerekirse Temsilciler Meclisi üyelerinin paket onaylanana kadar oturumda kalarak Ağustos ayında planladıkları arayı erteleyebileceklerini söyledi.
İşe gitme zorunluluğu olan çalışanların sağlık güvenliğinin garanti altına alınması yönünde işverenlere yükümlülük vermekten kaçınan Cumhuriyetçiler’i eleştiren Pelosi ayrıca, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinin, Mayıs ayında onaylanan 3 trilyon dolarlık yardım paketinin süresini 2020 yılı sonuna kadar uzatmayı hedeflediklerini belirtti.
Diğer taraftan, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow CNN’e yaptığı açıklamda, ilk pakette olduğu gibi ikincisinde de Amerikalılar’a işsizlik yardımı haricinde 1200 dolarlık ek yardım sunmayı planladıklarını söyledi.
Senato danışmanları da Cumhuriyetçiler’in bugün açıklamaya hazırlandıkları yardım planında küçük işletmelere de ek yardım sunulacağı, okullara 105 milyar dolar, Corona virüsü testleri için de 16 milyar dolar ayrıldığını söylüyor.