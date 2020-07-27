Cumhuriyetçiler Ekonomik Yardım Paketi Planını Açıklayacak

ABD’de Cumhuriyetçi senatörlerin Beyaz Saray’la birlikte hazırladıkları işsizlik yardımı paketinin ayrıntılarını bugün açıklaması bekleniyor. Açıklamayla birlikte, 1 trilyon dolarlık paket üzerinde Demokratlar’la müzakere süreci de başlamış olacak.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Corona virüsü pandemisi sürecinde işsiz kalanlara destek amaçlı sunulan ilk yardım paketinin süresinin dolması nedeniyle hazırlanan ikinci paketle ilgili birkaç ayrıntı üzerinde çalışıldığını, bu da tamamlandıktan sonra Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’in planın son halini Pazartesi öğleden sonra açıklayabileceğini söyledi.

Meadows ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Cumhuriyetçi senatörlerle prensipte anlaştıkları plana göre, ilave işsizlik yardımlarının süresinin uzatılacağını ve bu yardımın pandemi sürecinde işten çıkarılanların kaybettikleri maaşlarının yüzde 70’ini telafi etmesinin amaçlandığını aktardı.

Temmuz ayı sonu itibariyle süresi sona erecek olan haftalık 600 dolarlık ek işsizlik yardımının, birçok çalışanın çıkarıldıkları işlerinde kazandığından daha fazla bir ödeme sunmuş olması Cumhuriyetçiler’in karşı çıktığı ve Demokratlar’la uzlaşmazlık yaşadığı bir husustu.