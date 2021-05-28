Cumhuriyetçiler Kongre Baskını Tasarısını Engelledi

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını soruşturmak için özel bir komisyon kurulması tasarısını engelledi.
100 sandalyeli Senato’da yapılan oylamada, 10 üyeden oluşması planlanan komisyonun kurulmasına ilişkin tasarının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyordu. Ancak tasarıya 54 senatör ‘evet’ derken, 35 senatör ‘hayır’ oyu kullandı. Senato’daki oylamada hayır oyu kullanan senatörlerin tamamı Cumhuriyetçi.
Senato’daki oylamanın ardından konuşan Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, eski başkan Donald Trump’ın herhangi bir kanıta dayandırmadan, son başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına atıfta bulunarak, “Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Senato’daki Cumhuriyetçiler Büyük Yalan’ı savunmayı tercih ettiler çünkü Donald Trump’ın tepkisine yol açabilecek her şeyin kendilerine de siyasi olarak zarar verebileceğinden korktular” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçiler söz konusu komisyonun kurulmasına ilişkin oylamada bu yıl içinde ilk kez “filibuster” olarak bilinen ve yasa tasarılarının kabul edilmesini engellemek veya geciktirmek üzere 60 oy sınırı getiren uygulamayı ilk kez kullanmış oldu.
Senato’da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in sayısı eşit olduğu için Demokratlar’ın tasarının kabul edilmesi için 10 Cumhuriyetçi senatörün ‘evet’ oyuna ihtiyacı vardı.
Cumhuriyetçiler neden endişeli?
Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Kongre saldırısını soruşturmak üzere kurulacak komisyonun Kongre’deki diğer komisyonların çalışmalarını ve 440’tan fazla kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan kapsamlı federal soruşturmanın çalışmasını tekrar edeceğini savundu.
Cumhuriyetçiler gelecek yıl yapılacak Kongre seçimleri öncesinde, 11 Eylül saldırılarını soruşturan komisyonun yapısı örnek alınarak oluşturulacak komisyonun dikkatleri şiddete ve Trump’ın 2020 seçimine ilişkin doğru olmayan iddialarına çekebileceğinden de endişeli.
Komisyonun kurulmasına ilişkin tasarı daha önce Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın tamamının ve altı Cumhuriyetçiden birinin desteğiyle kabul edilmişti.
Cumhuriyetçi Parti içinde hala etkili olmayı sürdüren eski başkan Donald Trump söz konusu komisyonu “Demokratlar’ın bir tuzağı” olarak nitelemişti.
Senato’da yapılan oylama Kongre saldırısından bu yana iki siyasi parti arasındaki derin güvensizliğin bir işareti olarak değerlendiriliyor.
6 Ocak’ta Trump yanlılarının Kongre binasını işgal ettiği olayda biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, iki polis memuru da olaydan günler sonra intihar etmişti.