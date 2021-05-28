Cumhuriyetçiler Kongre Baskını Tasarısını Engelledi

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını soruşturmak için özel bir komisyon kurulması tasarısını engelledi.

100 sandalyeli Senato’da yapılan oylamada, 10 üyeden oluşması planlanan komisyonun kurulmasına ilişkin tasarının kabul edilmesi için 60 oy gerekiyordu. Ancak tasarıya 54 senatör ‘evet’ derken, 35 senatör ‘hayır’ oyu kullandı. Senato’daki oylamada hayır oyu kullanan senatörlerin tamamı Cumhuriyetçi.

Senato’daki oylamanın ardından konuşan Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, eski başkan Donald Trump’ın herhangi bir kanıta dayandırmadan, son başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına atıfta bulunarak, “Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Senato’daki Cumhuriyetçiler Büyük Yalan’ı savunmayı tercih ettiler çünkü Donald Trump’ın tepkisine yol açabilecek her şeyin kendilerine de siyasi olarak zarar verebileceğinden korktular” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler söz konusu komisyonun kurulmasına ilişkin oylamada bu yıl içinde ilk kez “filibuster” olarak bilinen ve yasa tasarılarının kabul edilmesini engellemek veya geciktirmek üzere 60 oy sınırı getiren uygulamayı ilk kez kullanmış oldu.