Cumhuriyetçiler Liz Cheney'i Liderlikten İhraç Etti

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimlerine hile karıştığı iddialarını her fırsatta eleştiren, partinin üç numaralı ismi Liz Cheney’yi parti merkez karar kurulu liderliğinden ihraç etti.
Cheney, Şubat ayında yapılan bir oylamada 61'e karşı 145 oyla partisindeki üç numaralı pozisyonunu korumayı başarmıştı, ancak bugün yapılan oylamada aynı başarıyı sağlayamadı.
Eski Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Wyoming Temsilcisi Cheney Kongre’nin en üst düzey Cumhuriyetçi kadın üyesiydi.
Liz Cheney’nin parti merkez karar kurulu liderliğinden ihraç edilmesi Trump’a meydan okumanın Cumhuriyetçi Parti üyelerinin kariyerlerini tehdit eden bir durum olabileceğinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Cheney Salı akşamı Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilere hitaben neredeyse boş salona yaptığı konuşmada dört dakika boyunca parti içinde kendisini eleştirenlere suçlamalar yöneltmiş ve duruşunu savunmuştu.
‘‘Sessiz kalmak ve yalanı görmezden gelmek yalancıyı cesaretlendiriyor" diyen Liz Cheney, "Birileri partimiz hukukun üstünlüğünü terk ederken ve eski başkanın demokrasiye karşı başlattığı haçlı seferine katılırken, ben arkama yaslanıp bunları sessizce seyretmeyeceğim’’ demişti.
Cheney’nin ihraç edilmesinin ardından yerine 2015 yılında 30 yaşında Temsilciler Meclisi’ne giren New York Temsilcisi Elise Stefanik’in gelmesi bekleniyor. Stefanik, Kongre’ye seçilen en genç kadın olabilir. Genel tavrı Cheney’den daha ılımlı olarak bilinen Stefanik son dönemde Trump’ın savunucularından biri haline gelmiş ve eski başkanın seçim yolsuzluğu iddialarını sık sık tekrar etmişti.
Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ve iki numaralı lideri Steve Scalise’in seçim yolsuzluğu iddiaları konusunda Trump’a ve partinin geri kalanına katılması Cheney’nin liderlik konumundaki günlerinin sayılı olduğu yorumlarına neden olmuştu.
Cheney’i eleştirenler Trump’la ilgili görüşlerinden çok bunları ısrarla kamuoyu önünde dile getirerek parti liderlerinin gelecek yıl yapılacak ara seçimler öncesinde oluşturmaya çalıştıkları parti içindeki birlik imajını bozmasına tepki gösterdiklerinin altını çiziyordu. Cumhuriyetçi Parti 2022 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu yeniden ele geçirmeyi umuyor.
Senatör Lindsey Graham’ın da aralarında olduğu birçok Cumhuriyetçi’ye göre seçmenin çok yüksek oranlarda Trump’a bağlı kalması nedeniyle eski Başkan Trump’ın dikkate alınmaması yeni bir seçim yenilgisine yol açabilir.
Cumhuriyetçi Parti içindeki az sayıdaki politikacı Cheney’nin ihraç edilmesine karşı olduklarını bildirmişti.
Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 başkan adayı ve Trump ile sık sık görüş ayrılığına düşen Utah Senatörü Mitt Romney, Cheney’nin ihraç edilmesinin bazı kişileri partiden uzaklaştırmaktan başka işe yaramayacağını söylemişti.
Birçok Cumhuriyetçi, Cheney’nin parti içinde kendisine yönelik muhalefetin güçlü olduğunu bilerek destek arayışı için fazla çaba göstermediğini söyledi.
Cheney, Kongre’de kalarak gelecek yıl yeniden seçilmek için uğraşacağını kaydederken eski başkan Trump, Cheney’e rakip olacak bir isim bulacağını kaydetmişti.
Cheney 2017’de Kongre’ye girdiğinde geleneksel bir muhafazakar olarak biliniyor; vergi kesintilerini, enerji sektöründe gelişimi, ABD’nin gücünün yurtdışında iddialı şekilde kullanılmasını destekliyordu. 2018 yılının Kasım ayına gelindiğinde muhalefetle karşılaşmadan mevcut liderlik pozisyonuna seçilmişti. Bu yolun Cheney’nin önünde senatörlük hatta başkanlık yolunu bile açabileceği sanılıyordu.
Stefanik kim?
Cheney, Suriye’den çekilme, pandemi gibi konularda da Trump’la sık sık görüş ayrılığı yaşadı. Ancak kariyerindeki esas sarsıntı Ocak ayında Trump’ın ikinci kez azledilmesini destekleyen 10 Cumhuriyetçi arasında yer almasıyla başladı. Trump Senato’da 6 Ocak Kongre saldırısını teşvik ettiği suçlamasıyla yapılan yargılamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisi’ndeki azil oylamasında Cheney, ‘‘Amerikan Başkanı bu çeteyi davet etti, biraraya getirdi ve bu saldırının fitilini ateşledi. Bunu takip eden olayların hepsi Trump’ın yüzünden oldu’’ diye konuşmuştu.
Cheney’nin yerine gelebilecek Stefanik ise Harvard mezunu, eski başkan George W. Bush ile Beyaz Saray’da ve partinin 2012 başkan adayı Paul Ryan’ın kampanyasında çalışmış bir isim.
Stefanik’in Kongre’de temsil ettiği bölge halkı geçen dört başkanlık seçiminde iki kez Barack Obama’ya oy vermesinin ardından iki kez Trump’a oy verdi. Trump’ın 2017 vergi kesintisini ve sınır duvarı projesine milyarlarca dolar harcanmasını eleştiren Stefanik, 2019’da Senato’daki azil sürecine gidilirken Trump’ın ateşli savunucularından biri haline gelmişti.