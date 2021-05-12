Cumhuriyetçiler Liz Cheney'i Liderlikten İhraç Etti

‘‘Sessiz kalmak ve yalanı görmezden gelmek yalancıyı cesaretlendiriyor" diyen Liz Cheney, "Birileri partimiz hukukun üstünlüğünü terk ederken ve eski başkanın demokrasiye karşı başlattığı haçlı seferine katılırken, ben arkama yaslanıp bunları sessizce seyretmeyeceğim’’ demişti.

Cheney Salı akşamı Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilere hitaben neredeyse boş salona yaptığı konuşmada dört dakika boyunca parti içinde kendisini eleştirenlere suçlamalar yöneltmiş ve duruşunu savunmuştu.

Liz Cheney’nin parti merkez karar kurulu liderliğinden ihraç edilmesi Trump’a meydan okumanın Cumhuriyetçi Parti üyelerinin kariyerlerini tehdit eden bir durum olabileceğinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Eski Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Wyoming Temsilcisi Cheney Kongre’nin en üst düzey Cumhuriyetçi kadın üyesiydi.

Cheney, Şubat ayında yapılan bir oylamada 61'e karşı 145 oyla partisindeki üç numaralı pozisyonunu korumayı başarmıştı, ancak bugün yapılan oylamada aynı başarıyı sağlayamadı.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimlerine hile karıştığı iddialarını her fırsatta eleştiren, partinin üç numaralı ismi Liz Cheney’yi parti merkez karar kurulu liderliğinden ihraç etti.

Cheney’nin ihraç edilmesinin ardından yerine 2015 yılında 30 yaşında Temsilciler Meclisi’ne giren New York Temsilcisi Elise Stefanik’in gelmesi bekleniyor. Stefanik, Kongre’ye seçilen en genç kadın olabilir. Genel tavrı Cheney’den daha ılımlı olarak bilinen Stefanik son dönemde Trump’ın savunucularından biri haline gelmiş ve eski başkanın seçim yolsuzluğu iddialarını sık sık tekrar etmişti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ve iki numaralı lideri Steve Scalise’in seçim yolsuzluğu iddiaları konusunda Trump’a ve partinin geri kalanına katılması Cheney’nin liderlik konumundaki günlerinin sayılı olduğu yorumlarına neden olmuştu.

Cheney’i eleştirenler Trump’la ilgili görüşlerinden çok bunları ısrarla kamuoyu önünde dile getirerek parti liderlerinin gelecek yıl yapılacak ara seçimler öncesinde oluşturmaya çalıştıkları parti içindeki birlik imajını bozmasına tepki gösterdiklerinin altını çiziyordu. Cumhuriyetçi Parti 2022 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu yeniden ele geçirmeyi umuyor.