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Cumhuriyetçiler Pelosi’nin Karar Tasarısını Engelledi

11.01.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetçiler Pelosi’nin Karar Tasarısını Engelledi

Karar tasarısı, kabineye, 24 saat içinde Başkan Trump’ı ABD Anayasası’nın 25’inci ek maddesini yürürlüğe koyarak görevden almasını istiyordu

Demokratlar’ın Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD Anayasası’nın 25’inci ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump’ı görevden uzaklaştırması için derhal bir tasarı hazırlanması talebi Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler tarafından engellendi. Yapılan sözlü oylamada Cumhuriyetçiler tasarıyı reddetti. Demokratlar Salı günü aynı oylamanın tekrar yapılarak kayıt altına alınacağını belirtti. Anayasa’nın 25’inci ek maddesi görevini yapamayacak durumda olduğu hallerde başkan yardımcısının ve kabinenin başkanı görevden almasını öngörüyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ek maddenin yürürlüğe konulamaması halinde azil süreci için harekete Pazartesi günü geçeceklerini söylemişti.

Çarşamba günü Kongre’de yaşanan olayların ardından başta Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi olmak üzere birçok Demokrat, Trump’ın 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredene kadar geçecek sürede ülke için tehlikeli kararlar almasından endişe ettiklerini dile getiriyor. Cumhuriyetçiler arasında da Başkan’ın istifa etmesi çağrısı yapanların sayısı artıyor. Son olarak Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Trump'a istifa etmesi çağrısında bulundu.

Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin tasarıyı en erken Çarşamba günü ele alması bekleniyor. Tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesi durumunda Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

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