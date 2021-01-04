Cumhuriyetçiler Seçim Konusunda Bölündü

Bazı Cumhuriyetçiler’in daha önce benzeri görülmemiş şekilde başkanlık seçim sonuçlarını değiştirme çabaları partinin eski ve şu anki yetkilileri tarafından kınandı. Cumhuriyetçiler Joe Biden’ın seçim zaferine şüphe düşürme ve Başkan Donald Trump’ı görevde tutma çabalarının halkın demokrasiye inancına zarar verdiği uyarısında bulundu.

Kongre 6 Ocak’taki ortak oturumda 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın aldığı 306 Seçiciler Kurulu delege oyuyla seçim zaferini onaylamak üzere bir araya gelecek. Oturum öncesinde Trump, Seçiciler Kurulu’nun oyuna karşı çıkmak üzere en az on Cumhuriyetçi senatörün ve yaklaşık 100 temsilcinin desteğini almış durumda.

Biden’ın görevi devralacağı 20 Ocak günü yaklaşırken, Trump geleneksel iktidar devrini engellemeye yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. Bu da Cumhuriyetçi Parti’yi böldü.

Trump’ın seçimlerde usulsüzlük iddialarına rağmen, eyalet yetkilileri ısrarla seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapıldığını, seçim sonucunu değiştirecek bir usulsüzlüğe ilişkin kanıt olmadığını vurguluyor. Eyaletler seçim sonuçlarının adil ve geçerli olduğunu tasdik etmişti.