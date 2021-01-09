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Cumhuriyetçiler Senatör Hawley ile Aralarına Mesafe Koyuyor

09.01.2021 00:47 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetçiler Senatör Hawley ile Aralarına Mesafe Koyuyor

Bazı Cumhuriyetçi Partililer, seçilmiş başkan Joe Biden'ın aldığı Seçiciler Kurulu oylarının tescil edilmesini engellemek için girişimde bulunan ve Kongre'ye baskını kışkırttığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alan Missouri eyaletinin muhafazakar senatörü Josh Hawley ile aralarına mesafe koymaya başladı

Bazı Cumhuriyetçi Partililer, seçilmiş başkan Joe Biden'ın aldığı Seçiciler Kurulu oylarının tescil edilmesini engellemek için Teksas Senatörü Ted Cruz ile girişimde bulunan ve bu nedenle Çarşamba günü ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyı kışkırttığı gerekçesiyle yoğun eleştiri altında kalan Missouri eyaletinin muhafazakar senatörü Josh Hawley ile aralarına mesafe koymaya başladı.

Missouri eyaletini Senato'da üç dönem temsil eden eski senatörlerden John Danforth, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Josh Hawley'yi desteklemek hayatımın en kötü kararıymış. Hawley bilinçli olarak en kötü dürtülere hitap etti. Bizi bölmeye kalkıştı ve kamuoyunun demokrasiye olan inancını sarstı. Bu büyük bir hasar" ifadelerini kullandı.

Eski Missouri senatörü Danforth, akıl hocalığını yaptığı Hawley'nin Senato'da bundan sonra Cumhuriyetçiler‘le bile yan yana çalışmasının çok zor olduğunu söyledi.

Danforth, ”Senato'daki Cumhuriyetçiler’le nasıl işbirliği yapacak? Mitch McConnell bu adımı atmamaları gerektiğini özellikle vurgulamıştı. Şimdi bedelini ödüyor. Meslektaşlarıyla nasıl iyi geçinecek? Siyasi geleceği ne olacak?” şeklinde konuştu.

2018 Kongre ara seçimlerinde Demokrat Partili Missouri Senatörü Claire McCaskill'i yenilgiye uğratarak senatör seçilen 41 yaşındaki Hawley, Başkan Trump'tan sonra Kongre baskınından en çok sorumlu tutulan siyasetçi. Siyasi çevreler, Hawley'nin kariyerinin bu olaydan ötürü zedelendiği yorumları yapıyor.

Cumhuriyetçi strateji uzmanı Alice Stewart, ”Hawley'nin attığı adımların siyasi bedeli olacak. Halkın iradesine karşı çıkma kararı son derece yanlıştı” yorumu yaptı.

Stanford ve Yale üniversiteleri mezunu hukukçu Hawley, Cumhuriyetçi Parti'nin yerleşik düzeni tarafından 'yükselen yıldız' olarak tanımlanıyordu.

Seçiciler Kurulu oylarına itiraz edeceği açıklaması yapan ilk Cumhuriyetçi senatörlerden biri olması, Hawley'nin Trump destekçileriyle arasını iyi tutma çabası olarak algılandı, genç senatörün ulusal çapta tanınmasına ve gündemin ilk sıralarına oturmasına yol açtı.

Ancak Hawley'nin Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesine karşı çıkma girişimi, aralarında Utah Senatörü Mitt Romney de olmak üzere Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinin tepkisini çekti.

Hawley'nin seçim kampanyalarına milyonlarca dolar bağış yapan Missouri'li işadamı David Humphreys de Hawley'yi ”siyasi fırsatçı” olarak niteledi ve Senato'nun Hawley hakkında resmi kınama kararı çıkarması gerektiğini söyledi.

Humphreys, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Trump'ın 'çalınmış seçim' yalanını destekleyerek anti demokratik bir popülist olduğunu kanıtladı, gerçek rengini ortaya koydu. Hawley'nin sorumsuz, kışkırtıcı ve tehlikeli taktikleri şiddeti körükledi ve daha fazla uyuşmazlığa yol açtı. Şimdiyse ideallerini savunma yemini ettiği ülkenin anayasasını delmeye hevesli siyasi bir fırsatçı olduğunu açığa vurdu" ifadelerine yer verdi.

Hawley'nin ders verdiği Missouri Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci baro birliği, senatörü istifaya çağırdı.

Hawley'nin önümüzdeki yaz piyasaya sürülmesi planlanan "The Tyranny of Big Tech" "Büyük Teknoloji Firmalarının Zorbalığı" adlı kitabının yayıncısı Simon & Schuster ise kitabı yayınlamama kararı aldığını açıkladı.

Yayıncı firma Simon & Schuster'dan yapılan açıklamada firmanın farklı bakış açılarının yansıtıldığı kitapların basılmasına değer verdiği vurgulandı, "Ancak aynı zamanda yurttaşlar olarak kamuya karşı sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Senatör Hawley'nin demokrasi ve özgürlüğümüze yönelik ciddi bir tehdit haline gelen rolünü destekleyemeyiz" ifadelerine yer verildi.

Hawley ise bu açıklamayı "ifade özgürlüğüne yönelik doğrudan saldırı” olarak tanımladı ve ”Bu linç kültürüyle tüm varlığımla mücadele edeceğim. Mahkemede görüşürüz" yanıtını verdi.

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