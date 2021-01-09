Cumhuriyetçiler Senatör Hawley ile Aralarına Mesafe Koyuyor

Bazı Cumhuriyetçi Partililer, seçilmiş başkan Joe Biden'ın aldığı Seçiciler Kurulu oylarının tescil edilmesini engellemek için Teksas Senatörü Ted Cruz ile girişimde bulunan ve bu nedenle Çarşamba günü ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyı kışkırttığı gerekçesiyle yoğun eleştiri altında kalan Missouri eyaletinin muhafazakar senatörü Josh Hawley ile aralarına mesafe koymaya başladı.

Missouri eyaletini Senato'da üç dönem temsil eden eski senatörlerden John Danforth, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Josh Hawley'yi desteklemek hayatımın en kötü kararıymış. Hawley bilinçli olarak en kötü dürtülere hitap etti. Bizi bölmeye kalkıştı ve kamuoyunun demokrasiye olan inancını sarstı. Bu büyük bir hasar" ifadelerini kullandı.

Eski Missouri senatörü Danforth, akıl hocalığını yaptığı Hawley'nin Senato'da bundan sonra Cumhuriyetçiler‘le bile yan yana çalışmasının çok zor olduğunu söyledi.

Danforth, ”Senato'daki Cumhuriyetçiler’le nasıl işbirliği yapacak? Mitch McConnell bu adımı atmamaları gerektiğini özellikle vurgulamıştı. Şimdi bedelini ödüyor. Meslektaşlarıyla nasıl iyi geçinecek? Siyasi geleceği ne olacak?” şeklinde konuştu.