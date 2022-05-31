"Cumhuriyetçiler Silah Kontroluna Mantıklı Yaklaşabilir"

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'da vatandaşlara silahlanma hakkı tanıyan Anayasa'nın ikinci ek maddesine atfen yaptığı açıklamada, "İkinci ek madde hiçbir zaman mutlak değildi" ifadesini kullandı. Biden, Teksas'taki silahlı ilkokul saldırısından sonra, saldırganın kullandığı türdeki taarruz tipi silahlarla ilgili kısıtlamaların sıkılaştırılmasına partilerüstü destek verilebileceğini söyledi.

Biden, Washington'a dönüşte, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şey o kadar kötüye gitti ki herkes daha mantıklı olmaya başladı, en azından benim umudum o yönde" dedi.

Biden, bu açıklamayı, 19 ilkokul öğrencisi ve iki öğretmenin öldürüldüğü Teksas eyaletinin Uvalde kentine eşi Jill Biden'la beraber gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrasında yaptı. Kilisede katıldığı ayin sonrasında "Birşeyler yapın" sloganlarıyla karşılaşan Biden, "Yapacağız" sözü verdi.

Delaware eyaletinden başkent Washington'a Ulusal Anma Günü etkinlikleri için gelen Biden'a ateşli silahlara federal düzeyde yeni kısıtlamalar getirilmesi konusundaki motivasyonunun şimdi daha da artıp artmadığı soruldu.

"Baskı yapmaya devam edeceğim"

"Zaten motivasyonum vardı" diyen Biden, "Baskı yapmaya devam edeceğim, bunun nereye varacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kongre'deyse hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'den bir grup Senatör, 10 yıldır başarısız olan çabalar sonrasında hafta sonunda, silah kontrolu yasal düzenlemesi konusunda küçük de olsa bir uzlaşmaya varıp varamayacaklarını ele aldı. Görüşmede, eyaletlerin, akıl sağlığı sorunu olan bireylerin silah sahibi olmasını engelleyecek "tehlike işareti" olarak tanımlanan yasalar çıkarmaya teşvik edilmesi de gündeme geldi.

"Anayasa'nın ikinci ek maddesi hiçbir zaman mutlak değildi" diyen Biden, "İkinci ek madde yürürlüğe girdiğinde top alamıyordunuz. Gidip çok sayıda silah satın alamıyordunuz" ifadesini kullandı.

Kongre'deki Cumhuriyetçi Partililer, taarruz tipi silahların yasaklanması ya da silah satın almak isteyenlerin özgeçmiş taramasından geçmesi gibi, kamuoyu tarafından destek gören uygulamaların yasalaşmasına sıcak bakmıyor. Ancak Demokrat Partililer yine de anlamlı önlemlerin Kongre'den geçirilebileceği konusunda umutlu.

"Cumhuriyetçiler'in bu konuya ciddi şekilde eğilmeleri gerekecek"

Başkan Biden, Cumhuriyetçi Partililer'le bu konu üzerinde konuşmadığını söyledi ancak "Tahminim, bu konuya ciddi şekilde eğilmeleri gerekeceği yönünde" şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Biden ayrıca "300 el ateş edebilen bir silah satın alabiliyor olmanın hiçbir anlamı yok. Bu güçlü silahların hiçbir mantığı yok" dedi.

Silah kontroluna ilişkin bazı başkanlık kararnamelerine imza attığını kaydeden Biden, "Ancak ben bir silahı yasaklayamam ve özgeçmiş taramaları hakkında değişiklik yapamam" şeklinde konuştu.

Kongre'deki müzakerelerin durumu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Biden ancak "Mantıklı Cumhuriyetçiler arasında bazı şeyleri durmadan tekrar etmeyi sürdüremeyeceğimiz konusunda bir farkındalık var" dedi.

Başkan Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Delaware eyaletindeki evlerinin yakınında bir kilisede ayine katıldı ve Pazartesi sabahı 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle kaybettikleri oğulları, eski muharip Beau Biden'ın mezarını ziyaret etti.

Biden çifti, Beyaz Saray'a döndükten sonra eski muharip örgütlerinin mensupları, asker aileleri ve Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden oluşan 130 kişilik bir grupla Ulusal Anma Günü kahvaltısı yaptı.

Başkan Biden ve Jill Biden, daha sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Harris'in eşi Doug Emhoff, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile beraber Arlington Askeri Mezarlığı'na giderek Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu.

Biden'ların muharebede hayatını kaybeden askerlerin anısına Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde bir manolya ağacı dikmesi de bekleniyor.

