Cumhuriyetçiler Trump’ın Başkan Adaylığını Onayladı

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı bugün başladı. Parti delegeleri, kurultayın ilk gününde yapılan oylamayla Başkan Donald Trump’ı ikinci bir dönem için başkanlık koltuğuna resmen aday gösterdi.
Başkan Trump da kızı Ivanka Trump’la birlikte öğlen saatlerinde Charlotte kentine gitti. Trump, adaylığının resmen kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmayla salonda bulunan delegelere seslendi. Salondan yükselen ‘‘4 yıl daha’’ sloganları üzerine Trump, ‘‘Onları gerçekten kızdırmak istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın’’ dedi.
Amerikan Anayasası’nın 22’nci ek maddesi başkanların görev süresini iki dönemle kısıtlıyor.
Trump, konuşmasında Demokratlar’ı sık sık eleştirdi. Başkan, Demokratlar’ın Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasının yaygınlaştırılması çabalarına değindi. Trump, talep etmeyenler dahil 80 milyona oy pusulası gönderilmesi çabasının ‘‘yanlış’’ olduğunu söyledi.
‘‘Seçimleri çalmaya çalışıyorlar’’ diyen Trump, Demokratlar’ın bu seçimlerde posta yoluyla oy çalmaya çalıştığını belirtti. Geçen seferki seçimlerde bunu kendi kampanyasını hedef alan casusluk girişimiyle yaptıklarını söyleyen Trump, ‘‘Bunu yapanlar arasında Obama ve Biden da vardı ve suçüstü yakalandılar’’ dedi.
Kendini Kuzey Carolina’ya gelmek zorunda hissettiğini söyleyen Trump eyaletin Demokrat Valisi’nin tüm Cumhuriyetçi katılımcıların yer aldığı bir etkinlik düzenlenmesine karantina önlemleri nedeniyle izin vermediğini hatırlattı ve valinin kararını eleştirdi.
Cumhuriyetçi Parti kurultayı farklı noktalardan yapılıyor
Demokrat Parti Ulusal Kurultayı ise geçen hafta yapılmış, eski başkan yardımcısı Joe Biden, resmen Demokrat Parti’nin Beyaz Saray için adayı olmuştu.
Cumhuriyetçi Parti kurultayının bir bölümü Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki kongre merkezinde yapılırken, siyasi liderler aralarında başkent Washington’un da olduğu farklı noktalarda konuşmalarını yapacak.
Trump adaylığı kabul konuşmasını Beyaz Saray’dan yapacak
Salı ve Perşembe günkü etkinliklerin büyük kısmı başkent Washington’da düzenlenecek. Başkan görevi kabul konuşmasını da kurultayın son gününde Beyaz Saray’ın bahçesinde yapmayı ve etkinliği havai fişek gösterisiyle tamamlamayı planlıyor. Cumhuriyetçi liderlerin bir kısmının konuşmaları Beyaz Saray’dan çok uzak olmayan bir oditoryumda yapılacak.
Corona tedbirleri unutulmadı
Corona virüsü salgını hayatın her alanına olduğu gibi 3 Kasım seçimleri öncesinde yapılan parti kurultaylarına da damgasını vurdu. Charlotte kentindeki kongre merkezinde delegelerin ateşleri düzenli olarak ölçülecek, her gün Crona virüsü için test yapılacak. Katılımcıların eyaletlerinden yola çıkmadan önce de test olmaları şart koşuldu. Etkinli boyunca da delegeler salgının yayılmasının önlenmesi için üzerlerinde tedbir amaçlı temas kontrol cihazları taşıyacak.
Cumhuriyetçiler’in kurultayı Corona virüsü önlemleri nedeniyle normalde planlanandan daha düşük kapasiteli yapılacak. Demokratlar’ın etkinliği de çok az delegenin fiziksel katılımıyla yapılmış, etkinliğin neredeyse tamamı sanal ortam üzerinden yapılmıştı. Daha önceki kurultaylarda ise gelenek büyük kalabalıkların stadyumları doldurmasıydı.
Başkan Trump, 2016 seçimlerinde Kuzey Carolina eyaletini az farkla kazanmıştı. Kongre salonunun bulunduğu Mecklenburg İlçesi ise hem yerel hem de ulusal seçimlerde Demokratlar’a oy vermesiyle biliniyor. 2012 yılında Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’na ev sahipliği yapan Charlotte kentinin belediye başkanıyla eyaletin valisi de Demokrat.
Kurultay öncesinde Trump karşıtı gösteriler
Charlotte kenti haftasonunda Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’na yönelik protesto gösterilerine de sahne oldu. Pazartesi günü de Cumhuriyetçi Parti ‘‘Ulusal Kurultayı’na Diren’’ adlı grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Kongre’nin düzenlendiği salona çok da uzak olmayan bir mesafede ılımlı Cumhuriyetçiler’in oluşturduğu ‘‘Trump’la Asla’’ kurultayının da yapılması bekleniyor.
Biden, Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’nda başkan adaylığını kabul ettiği konuşmada Başkan’ın ABD’yi ‘‘karanlık bir döneme’ soktuğunu söylemiş, Trump’ı milyonlarca kişinin işsiz kaldığı salgını kontrol altına almakta başarısız olmakla suçlamıştı.
Trump ise Demokrat Parti’yi Amerikan tarihindeki en karanlık, öfkeli ve kasvetli kurultayı yapmakla ve ABD’yi ırkçı ve korkunç bir ülke olarak göstermekle suçladı.
Cumhuriyetçiler kurultaylarını ‘‘Büyük Amerikan Tarihini Onurlandırma’’ teması üzerine kuruyor. Trump’ın kampanyasından yapılan açıklamada, “her gece siyasi liderlerin yanı sıra vatanseverlikleriyle öne çıkan, umut dolu sıradan Amerikalılar’ın konuşmaları da yer verilecek” denildi.
Konuşmacılar arasında eski Cumhuriyetçi başkanlar ve adaylar yok
Demokrat Parti Kurultayı’nda eski Demokrat Parti başkanlarından Jimmy Carter, Bill Clinton ve Barack Obama; bunların yanı sıra partinin 2004 başkan adayı John Kerry ve 2016 başkan adayı Hillary Clinton, Biden için konuşma yapmıştı.
Ancak eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush ve Trump’a parti içinde muhalefet eden isimlerden 2012 başkanlık adayı Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti kurultayında yer alamayacak.
Kimler konuşma yapacak?
Kurultayın ilk günkü konuşmacıları arasında Senato’daki tek siyah Cumhuriyetçi olan Güney Carolina Senatörü Tim Scott, Louisiana Kongre üyesi Steve Scalise, BM eski büyükelçisi Nickki Haley ve Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. var.
Göstericilere silah doğrultan çift de kurultayda
Pazartesi günkü konuşmacılar arasında Haziran ayında ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ protestoları sırasında Missouri eyaletinin St Louis kentinde evlerinin önünden geçen göstericilere silah doğrultan Mark ve Patricia McCloskey de olacak. McCloskeys çifti hakkında silahlarını yasa dışı şekilde kullandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.
Salı günü konuşma yapacak isimler arasında First Lady Melania Trump da var. First Lady’nin konuşmasını Beyaz Saray’dan yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kentucky Senatörü Rand Paul ve Trump’ın çocuklarından Eric Trump ile Tiffany Trump’ın etkinlikteki konuşmacılar arasında olmaları bekleniyor.
Çarşamba günü Başkan Yardımcısı Mike Pence, Baltimore kentinden konuşma yapacak.
Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Iowa Senatörü Joni Ernst ve Güney Dakota Senatörü Kristi Noem’in de Çarşamba günü konuşma yapması bekleniyor.
Başkan’ın adaylığı kabul konuşmasından önce Perşembe günü Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Beyaz Saray danışmanlarından Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın konuşma yapması bekleniyor.