Cumhuriyetçiler Trump’ın Başkan Adaylığını Onayladı

‘‘Seçimleri çalmaya çalışıyorlar’’ diyen Trump, Demokratlar’ın bu seçimlerde posta yoluyla oy çalmaya çalıştığını belirtti. Geçen seferki seçimlerde bunu kendi kampanyasını hedef alan casusluk girişimiyle yaptıklarını söyleyen Trump, ‘‘Bunu yapanlar arasında Obama ve Biden da vardı ve suçüstü yakalandılar’’ dedi.

Başkan Trump da kızı Ivanka Trump’la birlikte öğlen saatlerinde Charlotte kentine gitti. Trump, adaylığının resmen kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmayla salonda bulunan delegelere seslendi. Salondan yükselen ‘‘4 yıl daha’’ sloganları üzerine Trump, ‘‘Onları gerçekten kızdırmak istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın’’ dedi.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı bugün başladı. Parti delegeleri, kurultayın ilk gününde yapılan oylamayla Başkan Donald Trump’ı ikinci bir dönem için başkanlık koltuğuna resmen aday gösterdi.

Salı ve Perşembe günkü etkinliklerin büyük kısmı başkent Washington’da düzenlenecek. Başkan görevi kabul konuşmasını da kurultayın son gününde Beyaz Saray’ın bahçesinde yapmayı ve etkinliği havai fişek gösterisiyle tamamlamayı planlıyor. Cumhuriyetçi liderlerin bir kısmının konuşmaları Beyaz Saray’dan çok uzak olmayan bir oditoryumda yapılacak.

Cumhuriyetçi Parti kurultayının bir bölümü Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki kongre merkezinde yapılırken, siyasi liderler aralarında başkent Washington’un da olduğu farklı noktalarda konuşmalarını yapacak.

Kendini Kuzey Carolina’ya gelmek zorunda hissettiğini söyleyen Trump eyaletin Demokrat Valisi’nin tüm Cumhuriyetçi katılımcıların yer aldığı bir etkinlik düzenlenmesine karantina önlemleri nedeniyle izin vermediğini hatırlattı ve valinin kararını eleştirdi.

Corona tedbirleri unutulmadı

Corona virüsü salgını hayatın her alanına olduğu gibi 3 Kasım seçimleri öncesinde yapılan parti kurultaylarına da damgasını vurdu. Charlotte kentindeki kongre merkezinde delegelerin ateşleri düzenli olarak ölçülecek, her gün Crona virüsü için test yapılacak. Katılımcıların eyaletlerinden yola çıkmadan önce de test olmaları şart koşuldu. Etkinli boyunca da delegeler salgının yayılmasının önlenmesi için üzerlerinde tedbir amaçlı temas kontrol cihazları taşıyacak.

Cumhuriyetçiler’in kurultayı Corona virüsü önlemleri nedeniyle normalde planlanandan daha düşük kapasiteli yapılacak. Demokratlar’ın etkinliği de çok az delegenin fiziksel katılımıyla yapılmış, etkinliğin neredeyse tamamı sanal ortam üzerinden yapılmıştı. Daha önceki kurultaylarda ise gelenek büyük kalabalıkların stadyumları doldurmasıydı.

Başkan Trump, 2016 seçimlerinde Kuzey Carolina eyaletini az farkla kazanmıştı. Kongre salonunun bulunduğu Mecklenburg İlçesi ise hem yerel hem de ulusal seçimlerde Demokratlar’a oy vermesiyle biliniyor. 2012 yılında Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’na ev sahipliği yapan Charlotte kentinin belediye başkanıyla eyaletin valisi de Demokrat.