Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi

ABD'de Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump'ı**n Senato'da yargılanmanın Şubat ayına kadar ertelenmesini istedi.**

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Mitch McConnell, "Yargılamanın tamamen usulüne uygun, adil ve savunma makamının haklarına saygı gösterilerek yapılması, sadece Trump'ın değil, Senato'nun ve yeni yönetimin de çıkarına ilkesel bir tutum olacaktır" dedi.

Cumhuriyetçilerin talebi kabul edilirse, Trump'ın azil sürecinin devamı olarak Senato'da yapılacak yargılama öncesinde ön savunmasını vermek için, 11 Şubat'a kadar iki hafta süresi olacak. Yargılama bu durumda Şubat ortasında başlayabilir.

Azil sürecini başlatan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar ise iddianamelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD'de Demokratlar uzun süre sonra ilk kez Kongre'nin iki kanadını da kontrol ediyor.

Trump neyle suçlanıyor?

Görev süresi 20 Ocak'ta sona eren Trump, 6 Ocak'ta Kongre binasını basın kalabalığı kışkırtmakla suçlanıyor.