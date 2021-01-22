HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi

Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi

22.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söyledi. Azil sürecini başlatan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar ise iddianamelerinin hazır olduğunu açıkladı.

ABD'de Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump'ı**n Senato'da yargılanmanın Şubat ayına kadar ertelenmesini istedi.**

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Mitch McConnell, "Yargılamanın tamamen usulüne uygun, adil ve savunma makamının haklarına saygı gösterilerek yapılması, sadece Trump'ın değil, Senato'nun ve yeni yönetimin de çıkarına ilkesel bir tutum olacaktır" dedi.

Cumhuriyetçilerin talebi kabul edilirse, Trump'ın azil sürecinin devamı olarak Senato'da yapılacak yargılama öncesinde ön savunmasını vermek için, 11 Şubat'a kadar iki hafta süresi olacak. Yargılama bu durumda Şubat ortasında başlayabilir.

Azil sürecini başlatan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar ise iddianamelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD'de Demokratlar uzun süre sonra ilk kez Kongre'nin iki kanadını da kontrol ediyor.

6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre baskını, eski başkan hakkındaki ikinci azil sürecinin başlamasını tetikledi

Trump neyle suçlanıyor?

Görev süresi 20 Ocak'ta sona eren Trump, 6 Ocak'ta Kongre binasını basın kalabalığı kışkırtmakla suçlanıyor.

Trump, Beyaz Saray yakınlarında toplanan destekçilerinden, "seslerini barışçı ve yurtsever bir şekilde duyurmalarını ancak aynı zamanda çılgınca savaşmalarını" istemişti.

Göstericiler daha sonra güvenlik bariyerlerini aşarak Kongre binasını işgal etmişler, olaylar sırasında dört gösterici ile bir polis ölmüştü.

Trump, Temsilciler Meclisi'nin azil sürecini iki kez Senato'ya taşıdığı ilk ABD Başkanı oldu.

Ancak Trump'ın görev süresi dolduğundan, Senato'da yargılanması başkanlık döneminin sonrasına kaldı.

Trump'ın Senato'da suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler bu yönde oy kullanabilir, bazıları ise başkanın görevden ayrıldıktan sonra yargılanmasının meşruiyetini sorguluyor ya da sürecin çok bölücü bir etkisi olacağını söylüyor.

Cumhuriyetçi senatör Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Senato'da yapılacak yargılamasında kendisini savunmak üzere avukat Butch Bowers'ı tuttuğunu söyledi.

Bowers, daha önce George W. Bush'un başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı'na seçimle ilgili konularda özel danışmanlık hizmeti vermişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Demokratların ikilemi

BBC Kuzey Amerika *Muh**abiri Anthony Zurcher*

Mitch McConnell'ın Senato'daki yargılama sürecinin ertelenmesi önerisi Demokratları bölecek gibi görünüyor ve Cumhuriyetçilerin Senato'daki kurnaz lideri de muhtemelen öneriyi tam da bunu hesaplayarak getirdi.

Partinin sol kanadındaki bir kısım Demokrat iki haftalık ertelemeyi memnuniyetle karşılayacak çünkü bu erteleme yeni başkanın yaptığı atamaların hızla onaylanması ve Biden'ın yasama programı için çalışmalara başlayabilmesi anlamına gelecek.

Joe Biden yemin töreninden önce yönetiminde yer alacak kadronun hızla onaylanması ihtiyacını dile getirmiş ve Trump'la ilgili yargılamanın yarı-zamanlı yürütülerek, yürütmeye dair diğer işlerin de aksatılmamasını tavsiye etmişti.

Bazı Demokratlar ise Trump'ın hızla yargılanmasından yana. Gecikmelerin 6 Ocak'taki Kongre saldırısının zihinlerdeki izi yavaş yavaş silineceğinden Cumhuriyetçi senatörler üzerindeki eski başkanın suçlu bulunması baskısını hafifleteceğini düşünüyorlar.

Mitch McConnell'ın çağrısı bir yandan da Demokratlardan inisiyatifi ele geçirme denemesi gibi görünüyor.

Şu anda Senato iç tüzüğüne göre yargılamanın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin azil maddelerini Senato'ya göndermesi ile başlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu politik bombanın fünyesini yakma yetisine sahip tek kişi Pelosi.

McConnell, yaptığı çağrıyla, Senato çoğunluk liderliğini kaybetmiş olsa da hala bir şeyler yapabileceğini göstermiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
AB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruzAB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruz
Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Görevi bırakır bırakmaz Dr. Fauci Trump’ı bombaladı!

Görevi bırakır bırakmaz Dr. Fauci Trump’ı bombaladı!

Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince bin 900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

1900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

6 kişiyi öldüren Türk Hollanda Kralı tarafından affedildi

6 kişiyi öldüren Türk Hollanda Kralı tarafından affedildi

Koronaya yakalanan çift yoğun bakımda evlendi

Koronaya yakalanan çift yoğun bakımda evlendi

AB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruz

AB Komisyonu: Türkiye'den güvenilir jestler bekliyoruz

Rus kozmonotlar uzayda aç kaldı, ABD'liler yardıma koştu

Rus kozmonotlar uzayda aç kaldı, ABD'liler yardıma koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.