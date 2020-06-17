Cumhuriyetçiler’den Rakip Polis Reformu

Polis tarafından durdurulduğunda kendisinin daha önce yaşadığı tecrübeyi anlatan siyah Cumhuriyetçi Senatör Scott, Kongre üyelerine “bunun siyahlar ya da kolluk kuvvetleri arasında bir tercih meselesi olmadığını anlamaları” çağrısında bulundu.

Basın toplantısında polis şiddetine kurban gidenlerin ailelerine, “Sizi anlıyoruz. Kaygılarınıza kulak veriyoruz” sözleriyle seslenen Senatör Tim Scott, polis reformu yasa tasarısının hem şüpheliler hem de polis için daha güvenli koşulları oluşturacağını belirtti.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Senatör Mitch McConnell tasarının metnini hazırlayan Senatör Tim Scott ile birlikte düzenlediği basın toplantısında tasarının gelecek hafta içinde oylayacağını söyledi. Demokratlar da kendi tasarılarını Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda 4 Temmuz’a kadar oylamayı planlıyor.

Amerikalı siyah George Floyd’un ölümünden 3 hafta sonra Demokratlar’ın ardından bu defa Cumhuriyetçiler polis reformu yasa tasarısı açıkladı. Senato’daki tek siyah Cumhuriyetçi senatör olan Tim Scott’un içeriğini hazırladığı tasarı, Demokratlar’ın tasarısından farklı olarak polis şiddetine kurban gidenlerin ailelerinin polise dava açmasına imkan tanımıyor.

106 sayfalık tasarı, Demokratlar’ın açıkladığı polis reformu tasarısı kadar kapsamlı değil. Ancak protestolarla birlikte ülke gündeminin ne kadar hızlı dönüştüğünü ve seçim yılında Cumhuriyetçiler’in yeni bir önceliği gündemlerine almalarını göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“George Floyd ve Walter Scott Yasası”

Cumhuriyetçiler’in hazırladığı reform paketi, “Toplumları Her Yerde Güçlendirmek İçin Adil ve Birleştirici Çözümler” başlığını taşıyor ve farklı isimlerde tasarıları kapsıyor.

Pakette yer alan tasarılardan biri 25 Mayıs’ta Minnesota’da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Amerikalı siyah George Floyd ve 2015 yılında Güney Carolina’da polis tarafından durdurulduktan sonra vurularak öldürülen Walter Scott’un adını taşıyor. Bu tasarı kolluk kuvvetlerinin güç kullanmasıyla ilgili raporlama yapılması kurallarını sıkılaştırıyor.

Cumhuriyetçiler’in hazırladığı paket, ihbarsız mülke giriş izni uygulamalarının takip edilmesini öngören “Breonna Taylor Bildirimi Yasası” adlı bir tasarıyı da kapsıyor. 26 yaşındaki Taylor, geçen Mart ayında Kentucky polisinin ihbarsız mülke giriş iznini kullanarak Louisville’deki evine girmesinin ardından öldürülmüştü.