Cumhuriyetçiler’den Trump’a Tepki

Trump’ı eleştirenlerden biri de eski Cumhuriyetçi başkan adayı Utah Senatörü Mitt Romney oldu ve Trump'ın oy sayma sürecini tanımamasına tepki gösterdi. Romney Perşembe günü paylaştığı bir Twitter mesajında, "Demokrasinin özünde her oyu saymak vardır. İddia edilen usulsüzlükler varsa, bunlar soruşturulacak ve nihayet mahkemelerde çözülecektir. Demokrasiye, anayasamıza ve Amerikan halkına inanın" ifadelerini kullandı.

Eski Cumhuriyetçi Senatör muhafazakar siyaset yorumcusu Rick Santorum, CNN televizyonundaki açıklamasında Trump'ın sözlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Trump'ın seçim hilesiyle ilgili iddialarını "tehlikeli ve yanlış" olarak nitelendiren Santorum, "postayla kullanılan oyları saymanın sahtekarlık olmadığını" söyledi.

Başkan Donald Trump'ın, Demokrat aday Joe Biden ve "eyaletlerin yozlaşmış oylama aygıtlarını" kullanan Demokrat valilerin seçim sahtekarlığı yaptığına dair iddialarına hem muhaliflerinden hem de destekçilerden itiraz ve eleştiri geldi.

Romney, Trump’ın "seçimin hileli, yozlaşmış ve çalınmış olduğunu söylemesi’’nin yanlış olduğunu söyledi ve “Başkan’ın iddiası ülkede ve dünyanın dört bir yanında özgürlük davasına zarar veriyor, pervasızca yıkıcı ve tehlikeli tutkuları alevlendiriyor″ dedi.

Çekişmeli eyaletlerden Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey de Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddiasını "çok rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

CBS kanalının sabah programına katılan Toomey, "Kimse, bana yaygın bir usulsüzlük veya sahtekarlık olduğuna dair bir kanıt göstermedi" dedi.

Toomey, "Başkanın Perşembe akşamki konuşması beni çok rahatsız etti çünkü destekleyici hiçbir kanıt olmadan çok, çok ciddi iddialarda bulundu" diye konuştu.

Trump'a oy verdiğini de kaydeden Toomey, bir sonraki başkanın Seçiciler Kurulu delegelerini meşru bir şekilde kazanan kişi olmasını istediğini ve kim olursa olsun kabul edeceğini kaydetti.

Postayla gönderilen oy pusulaları hakkında haftalardır şikayette bulunan Trump, Perşembe günü geç saatlerde Beyaz Saray'da sandık sayma sürecinin adil olmadığını ve yozlaşmış olduğunu söyledi. Trump iddialarını herhangi bir ayrıntı veya kanıtla desteklemedi. Eyalet yetkilileri ve federal yetkililer de herhangi bir yaygın sahtekarlık vakası bildirmedi.