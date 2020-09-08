Cumhuriyetçiler’den Yeni Corona Yardım Paketi Hamlesi

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçi liderler 300 milyar dolarlık bir Corona virüsü yardım paketini Kongre’ye sunmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansının Senato’daki Cumhuriyetçiler’in üst düzey yardımcılarına dayandırdığı haberine göre, Demokratlar şimdiden tasarıyı pandeminin oluşturduğu koşulları karşılamaya yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

Adını açıklamayan Cumhuriyetçi kaynaklar, tasarının miktarının Mart ayında kabul edilen partilerüstü Corona Virüsü Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası (CARES) kapsamında kullanılmayan bazı kaynakların da eklenerek arttırılabileceğini belirtti.

Tasarı ABD Posta Hizmetleri’ne 10 milyar dolar ayrılmasını da içeriyor. Salgın döneminde yapılacak 3 Kasım başkanlık seçimleri ve Kongre seçimlerinde çok sayıda oy posta yoluyla kullanılacak. Bu durumun Posta Hizmetleri’nin yükünü arttırması bekleniyor.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, ‘‘Senato’daki Cumhuriyetçiler, sorunları çözmekte yetersiz ve bizi bir yere taşımayacak yeni bir tasarı konusunda yine azimli görünüyor’’ yorumunu yaptı.