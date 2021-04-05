"Cumhuriyetçiler'in %60'ı Hala Seçimlere Hile Karıştırıldığı İnancında"

Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinden oluşan grubun 6 Ocak günü Kongre’ye düzenlediği baskın ve yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili yanlış bilgilere Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğu hala inanıyor. 6 Ocak 2021 tarihinde bazı Trump destekçileri, Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla, Başkan Joe Biden’ın galibiyetinin resmi olarak onaylandığı sırada Kongre binasına girmiş, olaylar sonucunda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bu olayın üzerinden üç aydan fazla bir süre geçmiş olmasına ve yüzlerce kişi hakkında olayla bağlantılı olarak soruşturma açılmış olmasına karşın, Cumhuriyetçi seçmen arasında, Trump yanlısı protestocuların şiddete başvurmadığını ya da olayların Trump karşıtı sol aktivistler tarafından düzenlendiğini savunanların oranı dikkat çekiyor. Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma merkezinin Mart ayının sonunda ortak düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre, 10 Cumhuriyetçi seçmenden 6’sı 2020 yılı Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde oyların “çalındığına” ve Trump’ın galip geldiğine inanıyor. Aynı oranda Cumhuriyetçi aynı zamanda Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını koymasından yana.

Diğer taraftan, Kongre binasının önündeki duvarlardan tırmanıp, kapı ve pencereleri kırarak içeri giren ve yüzlerce protestocudan oluşan grup arasında Proud Boys adlı grup dahil çeşitli sağcı ve beyazların üstünlüğünü savunan grupların olduğu da kanıtlanmış durumda. Kısa bir süre önce Fox News televizyon kanalına röportaj veren eski Başkan Trump, bu olaylarda rol alan protestocuların “sıfır tehdit” oluşturduğunu iddia etti. Wisconsin eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson da yaptığı bir açıklamada, Kongre baskınının gerçekten Trump destekçileri tarafından düzenlenip-düzenlenmediğinden şüphe duyduğunu söyledi. Baskın sırasında zorla içeri giren kalabalığa engel olup, içeride oturumda olan Kongre üyelerinin de binayı güvenli bir şekilde boşaltmasını sağlayan Kongre’de görevli polis memurlarının onurlandırılması için Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde gündeme getirilen yasa tasarısına da 12 Cumhuriyetçi milletvekili red oyu verdi. Bir Cumhuriyetçi milletvekili de olayların ‘isyan’ olarak nitelendirilmesine karşı çıktı.

Reuters ile Ipsos’un ortak anketinin sonuçlarına göre, Amerikalılar’ın yüzde 59’u Trump’ın Kongre saldırısından bir şekilde sorumlu olduğunu savunuyor. Ancak bu görüşte olan Cumhuriyetçiler’in oranı yüzde 3. Demokratlar arasında yüzde 80’lik bir bölüm ve bağımsız seçmenlerin yüzde 60’ı Kongre baskınının ‘ağırlıklı olarak barışçı’ bir eylem olduğu ya da yaşanan şiddet olaylarının sol gruplar tarafından düzenlendiği yönündeki yanlış bilgilere de inanmıyor. Trump dahil çok sayıda Cumhuriyetçi’nin olayları olduğundan farklı bir şekilde değerlendirmesi başta Demokratlar olmak üzere çeşitli kesimlerde, Cumhuriyetçiler’in bu tutumunun benzer olayların yeniden yaşanmasına zemin oluşturduğu endişesi yaratıyor. Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi, 6 Ocak’ta Kongre binasındn yaşananları kınadı. Komite Başkanı Ronna McDaniel de konuyla ilgili olarak, “Siyasetimizde şiddetin kesinlikle yeri yok. Ulusumuzun Kongre binasına yönelik saldırıda rol alanlar ve şiddet tehditlerini sürdürenler bulunmalı, sorumlu tutulmalı ve hukuk çerçevesinde en azami şekilde cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.