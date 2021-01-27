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Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'ın azline karşı

27.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'ın azline karşı

ABD Senatosu’ndan eski başkan Donald Trump’ın azli için başlatılan ikinci soruşturma sürecinin de başarısız olacağı yönünde işaret geldi.

ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump’ın azli için başlatılan ikinci soruşturma sürecinin de başarısız olacağı yönünde işaret geldi. Senatoda dün yapılan bir oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörden 45’i azil soruşturmasının usulen bozulması gerektiği yönündeki önergeye destek verdi. Sonuç, Senato'da Trump'ın azil için gerekli olan üçte ikilik oy oranına yani 67 oya ulaşılmasının gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Demokratların Trump’ın azli için 17 Cumhuriyetçi senatörü yanlarına almaları muhtemel gözükmüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında "ayaklanmaya kışkırtma" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi Pazartesi akşamı Senato’ya sundu. Senatörler Salı günü davayı tarafsız bir biçimde "anayasaya ve yasalara göre" ele alacakları yönünde yemin etti. Ardından Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Senato'ya davanın anayasaya aykırı olduğunu ve usulen bozulması gerektiği yönünde bir önerge sundu. Paul, gerekçe olarak azil soruşturmasının sadece görevdeki bir başkan için mümkün olabileceğini, Trump’ın ise geçen Çarşamba gününden beri sadece bir "özel kişi" olduğunu savundu. Demokrat senatörlerin yanı sıra birçok anayasa hukukçusu da bu gerekçenin meşru olmadığı kanaatini paylaşıyor.

Senatör Rand Paul'ün önergesi 55’e 45 oyla Senato’da reddedildi. Ancak sayılar Trump’ın azli konusunda Cumhuriyetçi senatörlerde hâkim olan görüş hakkında fikir verdi. Sadece 5 Cumhuriyetçi senatör Demokrat Senatörlerle birlikte önergenin aleyhinde oy kullandı.

Paul oylama sonrası yaptığı açıklamada "Bu, (Trump'ı) aklamak ve bu partizan azil sürecini sona erdirmek için gerekli olandan da fazla. Bu ‘dava’ daha baştan Senato’ya geldiğinde ölüdür" ifadelerini kullandı.

Trump hakkındaki azil soruşturması 9 Şubat tarihinde başlayacak. O tarihe kadar Temsilciler Meclisi iddianamesini tamamlayacak, Trump’ın avukatları da savunmalarını yazılı olarak Senato’ya iletecek. Trump, suçlu bulunması halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de aday olamayacak.

ABD’de 6 Ocak tarihinde Trump yanlıların ABD Kongre Binası’nı işgal etmeleri sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump hakkında iki azil soruşturması başlatılan ilk başkan olarak ABD tarihine geçti. İlk azil soruşturması Şubat 2020’de başarısız olmuştu.

dpa, AFP/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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