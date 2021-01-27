Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'ın azline karşı

ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump’ın azli için başlatılan ikinci soruşturma sürecinin de başarısız olacağı yönünde işaret geldi. Senatoda dün yapılan bir oylamada, 50 Cumhuriyetçi senatörden 45’i azil soruşturmasının usulen bozulması gerektiği yönündeki önergeye destek verdi. Sonuç, Senato'da Trump'ın azil için gerekli olan üçte ikilik oy oranına yani 67 oya ulaşılmasının gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Demokratların Trump’ın azli için 17 Cumhuriyetçi senatörü yanlarına almaları muhtemel gözükmüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında "ayaklanmaya kışkırtma" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi Pazartesi akşamı Senato’ya sundu. Senatörler Salı günü davayı tarafsız bir biçimde "anayasaya ve yasalara göre" ele alacakları yönünde yemin etti. Ardından Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Senato'ya davanın anayasaya aykırı olduğunu ve usulen bozulması gerektiği yönünde bir önerge sundu. Paul, gerekçe olarak azil soruşturmasının sadece görevdeki bir başkan için mümkün olabileceğini, Trump’ın ise geçen Çarşamba gününden beri sadece bir "özel kişi" olduğunu savundu. Demokrat senatörlerin yanı sıra birçok anayasa hukukçusu da bu gerekçenin meşru olmadığı kanaatini paylaşıyor.