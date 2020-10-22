Cumhuriyetçiler’in Corona Paketi Senato’da Yeterli Destek Bulmadı

Cumhuriyetçi Parti’nin 3 Kasım başkanlık seçimleri için yarışan Başkan Donald Trump, son dönemde yeni bir Corona yardım paketi için harekete geçilmesini istemişti. Ancak Demokratlar’ın istediği daha geniş kapsamlı bir pakete Senato’daki muhafazakar Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçiler tarafından Senato’ya sunulan 500 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketi Demokrat Parti engeline takıldı. Tasarının Senato’da nihai oylama aşamasına geçebilmesi için 60 oy gerekiyordu ancak 51 oyda kaldı. 44 senatör tasarının aleyhinde oy kullandı.

Demokratlar son aylarda 2,2 trilyon dolarlık bir yardım paketini kabul ettirmeye çalışıyor. Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin bu paketin ayrıntılarıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.

Ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler’in kıdemli danışmanlarından birinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Senato çoğunluk lideri McConnell, seçimlerden önce geniş kapsamlı bir yardım paketini Senato’ya getirmek istemiyor, bunun yerine Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi adayı Amy Coney Barrett’in onaylanması için uğraşıyor.

Başkan’ın genel sekreteri Mark Meadows ise Fox televizyonuna yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın 1,9 trilyon dolarlık bir paketi değerlendirdiğini söyledi. Meadows, Cumhuriyetçi senatörlerin yeni bir paketin maliyetinden endişe duyduklarını kaydetti.

Meadows, ‘‘Seçimlerden sonra daha iyi bir seçeneğimiz olacağını sanıyorum’’ dedi.

Senato’daki Cumuriyetçiler 8 milyon 300 bin Amerikalı’yı etkileyen Corona virüsü için daha düşük miktarda ve kısıtlı hedefi olan bir paket geçirilmesini istiyor. Demokratlar ise daha geniş kapsamlı bir paketten yana.