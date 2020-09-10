Cumhuriyetçiler’in Ekonomik Yardım Paketi Senato’dan Geçemedi

ABD’de Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla Cumhuriyetçiler’in sunduğu 300 milyar dolarlık paket Senato’dan geçemedi. Daha fazla miktarda kaynak talep eden Demokratlar paketin geçmesini engelledi. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu 100 sandalyeli Senato’da yapılan oylamada ekonomik yardım paketinin 60 ‘evet’ oyu alması gerekiyordu. Ancak yeterli oy sayısına ulaşamayan yardım paketi 52’ye karşı 47 oyla Senato’dan geçemedi. Senatör Rand Paul, oylamada ‘hayır’ oyu veren tek Cumhuriyetçi isimdi. Kongre’deki Demokratlar yaklaşık 3 trilyon dolarlık geniş kapsamlı bir ekonomik yardım paketi talep etmişti. Demokratlar ortak zeminde buluşulması için yürütülen müzakerelerde hala umutlu olduklarını dile getirse de, bazı senatörler 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi ve Kongre seçimlerinden önce uzlaşmaya varılması olasılığına şüpheyle bakıyor. Corona virüsü yüzünden ABD’de yaklaşık 191 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelince yaşanan can kaybı da 900 bin. Kongre’nin, üyelerin seçim kampanyalarını yürütmek üzere Ekim ayında temsil ettikleri eyaletlerine dönebilmeleri için acil önem taşıyan diğer yasa tasarılarına odaklanması bekleniyor.

Bu yıl başında Kongre Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla Amerikalılar’a nakit yardımı yapılmasını da öngören 3 trilyon dolarlık toplam dört paketi onaylamıştı. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçtiğimiz Mayıs ayında 3 trilyon dolarlık bir yardım paketini daha kabul etmişti. Ancak pakete ilişkin Kongre ve Beyaz Saray arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Ekonomik yardım paketi konusunda uzlaşmaya varılamaması hem başkanın kim olacağını hem de Kongre’de parti dağılımını belirleyecek olan 3 Kasım’daki seçimler öncesinde her iki taraf için de siyasi olarak riskli. Cumhuriyetçiler’in Senato’dan geçemeyen yardım paketi şu unsurları içeriyordu: -Okulların yeniden açılması için 105 milyar dolarlık kaynak -Yeniden açılacak olan iş yerlerine olası davalarda koruma sağlanması -Haftada 600 dolar yerine 300 dolarlık takviye işsizlik yardımı -ABD Posta Hizmetleri’nin 10 milyar dolarlık borcunun silinmesi -Corona virüsü aşı çalışmaları için 31 milyar dolar, testleme için 16 milyar dolar ve çocuk bakımı merkezleri ile kreşlerin yeniden açılması için 15 milyar dolarlık kaynak ayrılması

-Çiftçilere 20 milyar dolar kaynak sağlanması Cumhuriyetçiler’in sunduğu pakette Amerikalılar’a daha önce 1.200 dolarlık çeklerle yapıldığı gibi doğrudan nakit yardımı yapılmasını kapsamıyor. Yardım paketi kapsamındaki haftalık 300 dolarlık takviye işsizlik yardımının süresinin de 27 Aralık’tan sonra dolması öngörülüyor. Demokratlar Cumhuriyetçiler’in hazırladığı tasarının kapsamının çok dar olduğunu, yerel yönetimlere ayrılacak kaynak, kiracılara ve ev sahiplerine destek sağlanması dahil olmak üzere bazı öncelikleri kapsam dışı tuttuğunu belirtiyor. Demokratlar’dan "Yeşil" ekonomik teşvik paketi Demokrat Kongre üyeleri, Corona virüsü pandemisinin zarar verdiği ekonomiyi canlandırmak amacıyla Cumhuriyetçiler’in tekliflerine alternatif kapsamlı bir ekonomik toparlanma paketi açıkladı. Tasarı çevre, iklim değişikliği ve ırksal eşitsizlik gibi konuları kapsıyor. Kongre’nin üst kanadı olan Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Deb Haaland, “Canlı Bir Ekonomiye Yatırım Yaparak Değiş, İyileş ve Yenilen” başlığının kısaltması olan THRIVE adlı tasarıyı bugün sundu.