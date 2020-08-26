Cumhuriyetçiler’in Kurultayı’nda Sıra Başkan Yardımcısı Pence’te

Melania Trump konuşmasında Corona virüsüne ve ırk adaletsizliğine değindi. Bu iki konu Başkan’ın son dönemde en çok eleştirildiği konular arasında. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre Corona virüsü vaka sayısı 5 milyon 700 bini geçti, ölü sayısıysa 178 bin ve ABD’de yönetimin Corona virüsüyle mücadele biçimi eleştiriliyor.

Başkan’ın 2016 seçim kampanyasından bu yana üst düzey danışmanlarından biri olan Kellyanne Conway de Çarşamba günkü konuşmacılar arasında. Conway bu hafta görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Diğer konuşmacılar arasında Senatörler Marsha Blackburn ve Joni Ernst ile eski Ulusal İstihbarat Dairesi başkan vekili Richard Grenell var.

ABD’de Cumhuriyetçiler’in başkan adayının resmen belirlendiği ulusal parti kurultayının üçüncü akşamında kürsüye Başkan Yardımcısı Mike Pence çıkacak. ''Kahramanlar Ülkesi'' temalı gecede Pence, konuşmasını Baltimore kentindeki Fort McHenry anıtından yapacak. Başkan Trump’ın 3 Kasım seçimlerinde birlikte yarışacağı Pence, kurultayda bu akşam konuşma yapacak en üst düzey yetkili.

Öte yandan Mayıs ayı sonunda siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi de ülkede büyük protesto gösterilerine neden oldu. Bu gösteriler çeşitli kentlerde hala sürüyor.

Kurultayın ikinci gününde konuşan isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ydu. Pompeo, kurultaya resmi bir ziyaret için bulunduğu İsrail'den katılmış, diplomatik geleneklerin dışına çıkıp, dışişleri bakanı görevindeyken siyasi bir kurultayda konuşma yapması eleştirilmişti.

Parti kurultayları normalde yüzlerce delegenin bulunduğu stadyumlar ya da Kongre merkezlerinde yapılırken bu kez Cumhuriyetçi Parti’nin kurultayı Corona virüsü kaygısı nedeniyle, büyük ölçüde başkent Washington’da sanal ortamda düzenleniyor. Geçen hafta yapılan ve eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın 3 Kasım seçimleri için partinin resmi adayı olarak gösterildiği Demokrat Parti Kurultayı da neredeyse tamamen sanal ortamda düzenlenmişti.

Anketler Demokrat aday Joe Biden’ı yüzde 7,6 puanla önde gösterirken, seçimler için belirleyici olması beklenen kilit eyaletlerde aradaki farkın çok az olduğu belirtiliyor.

