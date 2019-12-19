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Cumhuriyetçiler’in Lideri: ‘Demokratlar Hizipçiliğe Teslim Oldu’ 

19.12.2019 20:44 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azledilmesine yönelik oylamanın ardından Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ı “gelip geçici tutkulara ve hizipçiliğe” teslim olmakla” suçladı

Cumhuriyetçiler’in Lideri: ‘Demokratlar Hizipçiliğe Teslim Oldu’ 

Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azledilmesine yönelik oylamanın ardından Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ı “gelip geçici tutkulara ve hizipçiliğe” teslim olmakla” suçladı.

Daha önce Senato’daki yargılama sürecinde Başkan Trump’ın görevden alınmasına yönelik bir karar çıkmasının olası olmadığını ve yargılama öncesinde Beyaz Saray ile birlikte çalıştığını belirten Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, dünkü oylamanın ardından ilk kez konuştu. Senato Genel Kurulu’nda Kongre üyelerine hitap eden McConnell, Demokratlar’ı sert sözlerle eleştirerek, bugüne kadar Senato’nun Trump’ı görevden almayacağının en güçlü sinyalini verdi.

Mitch McConnell, Trump hakkındaki azil soruşturmasının ABD siyasi tarihinde bugüne kadarki en adaletsiz ve en zayıf soruşturma olduğunu savundu. Demokratlar’ın azil kampanyasını Başkan Trump’ın 2016 seçiminin ardından yemin ettiği gün başlattıklarını söyleyen McConnell, “Bu azil soruşturması bundan sonrası için zehirli bir emsal teşkil edecek” dedi; Demokratlar’ı alelecele Trump’ı azletmeye çalışmakla suçladı.

“Savcılar tereddüt ediyor gibi görünüyor”

Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump hakkındaki azil gerekçelerini Senato’ya göndermeyi geciktirmesini eleştirdi, yargılama sürecinde savcı konumunu üstlenecek Demokratlar için “Savcılar tüm ülkenin gözü önünde tereddüt yaşıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Nancy Pelosi, Çarşamba günü yapılan oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın Senato’daki yargılama sürecine ilişkin prosedürler konusunda Cumhuriyetçiler’le uzlaşma sağlamadan azil gerekçelerini Senato’ya göndermeyeceklerini söylemiş, “Şu ana kadar bize adil görünen bir şey gelmedi” demişti.

Pelosi’nin Kongre’de düzenlediği haftalık basın toplantısına da Senato’daki yargılama süreci damga vurdu. Nancy Pelosi, “Umarım Senato yargılama sürecine ilişkin yüzde 100 bir anlaşmaya varabilir” dedi.

Temsilciler Meclisi’nde azınlık konumunda olan Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy de Temsilciler Meclisi’nin azil gerekçelerini Senato’ya göndermeyi geciktirmesini eleştirdi, “Pelosi bu şekilde yenilgiyi kabullenmiş oluyor” dedi.

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