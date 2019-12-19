Cumhuriyetçiler’in Lideri: ‘Demokratlar Hizipçiliğe Teslim Oldu’ 

Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azledilmesine yönelik oylamanın ardından Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ı “gelip geçici tutkulara ve hizipçiliğe” teslim olmakla” suçladı.

Daha önce Senato’daki yargılama sürecinde Başkan Trump’ın görevden alınmasına yönelik bir karar çıkmasının olası olmadığını ve yargılama öncesinde Beyaz Saray ile birlikte çalıştığını belirten Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, dünkü oylamanın ardından ilk kez konuştu. Senato Genel Kurulu’nda Kongre üyelerine hitap eden McConnell, Demokratlar’ı sert sözlerle eleştirerek, bugüne kadar Senato’nun Trump’ı görevden almayacağının en güçlü sinyalini verdi.

Mitch McConnell, Trump hakkındaki azil soruşturmasının ABD siyasi tarihinde bugüne kadarki en adaletsiz ve en zayıf soruşturma olduğunu savundu. Demokratlar’ın azil kampanyasını Başkan Trump’ın 2016 seçiminin ardından yemin ettiği gün başlattıklarını söyleyen McConnell, “Bu azil soruşturması bundan sonrası için zehirli bir emsal teşkil edecek” dedi; Demokratlar’ı alelecele Trump’ı azletmeye çalışmakla suçladı.