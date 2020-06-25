Cumhuriyetçiler'in Polis Reformuna Senato'dan Onay Çıkmadı

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer ve diğer Demokrat senatörler, tasarının kabul görmemesinin, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın iki partinin de desteklediği daha güçlü bir çözüm için müzakereleri kabul etme olasılığını arttırdığı görüşünde.

25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’u gözaltına alınırken polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden bu yana ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar, Kongre üyelerini de harekete geçirmişti.

Daha kapsamlı reformlar talep eden Demokratlar, Cumhuriyetçiler’in hazırladığı tasarıyı yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti. 45 ret oyuna karşın 55 kabul oyu alan tasarı, gerekli 60 oya ulaşamadı.

İnsan hakları grupları, senatörlere, Çarşamba günü oylamaya sunulan tasarıyı reddederek daha kapsamlı reformlar içeren bir tasarı üzerinde çalışmaları çağrısı yapmışlardı.

Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in hazırladığı iki ayrı tasarının ortak noktaları, “linç etme”nin federal nefret suçu olarak değerlendirilmesi, polislerin üniformalarına takılı kameraların kullanımının yaygınlaştırılması ve polise daha iyi standartlarda eğitim verilmesinin teşvik edilmesi.

Ancak tasarılar ‘’nitelikli dokunulmazlık’’ olarak bilinen uygulama konusunda ayrılıyor. Demokratlar’ın polis reformu tasarısı, nitelikli dokunulmazlığı kaldırarak medeni haklarının polis tarafından ihlal edildiğini iddia edenlerin, polis şiddetine kurban gidenlerin ya da mağdurların ailelerinin polis aleyhine dava açmalarına imkan tanıyor. Cumhuriyetçiler’in yasa tasarısında ise bu yönde bir madde yer almıyor.

Hafta başında Reuters haber ajansının açıkladığı bir anket sonucuna göre Amerikalılar’ın yüzde 49’u polisi koruyan dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana, yüzde 26’sıysa bu yasaların aynı şekilde kalmasını istiyor.

