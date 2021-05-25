‘’Cumhuriyetçiler’in Yüzde 53’üne Göre Gerçek Başkan Hala Trump’’

ABD’de yapılan son bir ankete göre Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu hala Donald Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini kazandığına inanıyor ve Joe Biden karşısında kaybetmesini yasadışı oylamaya bağlıyor.

Reuters haber ajansı ile araştırma şirketi Ipsos’un 17 ile 19 Mayıs tarihleri arasında ulusal çapta gerçekleştirdiği ankete göre, Cumhuriyetçiler’in yüzde 53’ü, partilerinin adayı olan Trump'ın şu anda "gerçek başkan" olduğuna inanıyor. Bu oran Demokratlar arasında yüzde 3 ve tüm Amerikalı seçmenler arasında yüzde 25 olarak kayda geçti.

Ankete göre, yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin yasadışı oylamayla lekelendiğine inanıyor. Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 56.

13 ile 17 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette de rakamlar aşağı yukarı aynıydı. Amerikalılar’ın yüzde 28'i ve Cumhuriyetçiler’in yüzde 59'u o dönemde aynı şekilde düşünüyordu.

Demokrat Joe Biden, başkanlık seçimini yedi milyondan fazla oyla kazandı. Onlarca mahkeme, Trump'ın sonuçlara yönelik itirazlarını reddetti; ancak eski başkan ve destekçileri, muhafazakar haber kuruluşlarına temelsiz komplo teorilerini dayatmakta ısrar etti.