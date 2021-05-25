HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘’Cumhuriyetçiler’in Yüzde 53’üne Göre Gerçek Başkan Hala Trump’’

‘’Cumhuriyetçiler’in Yüzde 53’üne Göre Gerçek Başkan Hala Trump’’

25.05.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yapılan son bir ankete göre Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu hala Donald Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini kazandığına inanıyor ve Joe Biden karşısında kaybetmesini yasadışı oylamaya bağlıyor

‘’Cumhuriyetçiler’in Yüzde 53’üne Göre Gerçek Başkan Hala Trump’’

ABD’de yapılan son bir ankete göre Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu hala Donald Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini kazandığına inanıyor ve Joe Biden karşısında kaybetmesini yasadışı oylamaya bağlıyor.

Reuters haber ajansı ile araştırma şirketi Ipsos’un 17 ile 19 Mayıs tarihleri arasında ulusal çapta gerçekleştirdiği ankete göre, Cumhuriyetçiler’in yüzde 53’ü, partilerinin adayı olan Trump'ın şu anda "gerçek başkan" olduğuna inanıyor. Bu oran Demokratlar arasında yüzde 3 ve tüm Amerikalı seçmenler arasında yüzde 25 olarak kayda geçti.

Ankete göre, yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin yasadışı oylamayla lekelendiğine inanıyor. Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 56.

13 ile 17 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette de rakamlar aşağı yukarı aynıydı. Amerikalılar’ın yüzde 28'i ve Cumhuriyetçiler’in yüzde 59'u o dönemde aynı şekilde düşünüyordu.

Demokrat Joe Biden, başkanlık seçimini yedi milyondan fazla oyla kazandı. Onlarca mahkeme, Trump'ın sonuçlara yönelik itirazlarını reddetti; ancak eski başkan ve destekçileri, muhafazakar haber kuruluşlarına temelsiz komplo teorilerini dayatmakta ısrar etti.

Reuters / Ipsos anketi, Cumhuriyetçiler’in yüzde 61'inin seçimin Trump'tan "çalındığına" inandığını gösterdi. ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta düzenlenen ve beş can kaybı ile sonuçlanan baskında Trump’ın sorumluluğun bir kısmını üstlenmesi gerektiğine inanan Cumhuriyetçiler’in oranı ise yalnızca yüzde 29.

Yine de Cumhuriyetçiler’in yüzde 58'i dahil olmak üzere ankete katılanların yüzde 67'si, kasabalarındaki seçim yetkililerine işlerini dürüstçe yapmaları konusunda güvendiklerini söyledi.

Kasım ve Mayıs anketleri, ABD’de çevrimiçi olarak İngilizce olarak yapıldı. Mayıs anketi, 909 Demokrat ve 754 Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere 2 bin 7 yetişkinin yanıtlarını topladı. Anketin sapma oranı yaklaşık yüzde 4.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Üst düzey yetkililer askeri üsse götürüldüÜst düzey yetkililer askeri üsse götürüldü
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan 'tarihte ilk kez' diyerek anlaşmayı duyurdu

Erdoğan 'tarihte ilk kez' diyerek anlaşmayı duyurdu

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.