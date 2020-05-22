HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhuriyet’e 35 gün ilan kesme cezası verildi

Cumhuriyet’e 35 gün ilan kesme cezası verildi

22.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi'ne İletişim Başkanı Altun'un eviyle ilgili olarak "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberine 35 gün ilan kesme cezası verdi.

Cumhuriyet’e 35 gün ilan kesme cezası verildi

Gazetenin haber portalı cumhuriyet.com.tr'de bugün yer alan haberde, Cumhuriyet Gazetesi'nde 14 Nisan'da yayınlanan "Boğaz’da kaçak var" başlıklı haber nedeniyle Basın İlan Kurumu tarafından gazeteye 35 gün ilan kesme cezası verildiği ve bunun rekor bir ceza olduğu belirtildi.

Cezaya konu olan haberde, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye şömine ve çardak yaptırdığı iddia edilmiş ve bu yapıların kaçak olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkıldığı aktarılmıştı.

14 Nisan'da yayınlanan haberden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “terör örgütlerine hedef gösterme” suçlamasıyla haberi yapan muhabir Hazal Ocak, foto-muhabiri Vedat Arık, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey hakkında soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği ayrıca 17 Nisan’da “koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye’nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizlemek” gerekçesiyle habere erişim engeli getirmişti.

Basın İlan Kurumu'nun gerekçesi

Basın İlan Kurumu (BİK) ise ilan yasağı kararının gerekçesi olarak gazetenin haber verme ve ifade özgürlüğü sınırını aşması olarak gösterdi.

BİK'in açıklamasında Cumhuriyet gazetesinin haberi gereğince araştırmadığı, haksız isnatlarda bulunduğu ve bu şekilde Basın Ahlak Esasları'nı ihlal ettiği savunuldu.

Kararda ayrıca Fahrettin Altun’dan habersiz evinin adresi ile binanın fotoğrafının yayınlanarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği de belirtildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin karara itiraz edeceği belirtildi.

DW/TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Yengesini ve oğlunu öldüren kadınla ilgili flaş kararYengesini ve oğlunu öldüren kadınla ilgili flaş karar
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Altın alım satımlarına vergi geldi

Altın alım satımlarına vergi geldi

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den celp açıklaması

MSB'den celp açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki skandala sert tepki

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Onaylanan başvuru sayısı 190 bini geçti

İçişleri duyurdu! 190 bini geçti

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadınla ilgili flaş karar

'Çav Bella' sonrası dikkat çeken uyarı: Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.