“Cumhuriyet’e Sahip Çıkılmazsa İslam Devletine Gidiliyor”

Türkiye’de Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Zuhal Olcay gibi “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanan sanatçılardan birisi olan İlyas Salman, sosyal medyada açıkça iktidarı eleştirmesiyle ilgili “Yaşanan bir şeylere kör bakmak istemiyorum açıkçası. Eğer biz cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmazsak Türkiye bir İslam cemahiriyesine (cumhuriyet) doğru yol alıyor” dedi.

Başkentte siyasi gündemde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti adına İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alması yankıları sürüyor. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı ve lüks harcamalarıyla AKP’li danışman Kürşat Ayvatoğlu örneğiyle iktidara yakın çevredeki haksız kazanç, zenginleşme iddiaları muhalefet partilerince eleştiriliyor.

Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Danıştay’a İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptali için başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, AKP’li danışman örneğiyle 19 yıllık iktidar süreci itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddiaları sorguladı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve harcamalarıyla Türkiye’nin yaşadığı salgın koşullarındaki ekonomik sorunlara rağmen tasarruf yoluna gitmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “En saygın devletlerde, devleti yönetenlerden herhangi birinin 13 uçağı yoktur. Devleti yönetenler görkemli işlerden kaçınmalıdırlar. İsrafa batmamalıdırlar. Devleti yöneten birinin 13 uçağı olmaz. 13 uçak demek milyonlarca kişinin hakkını gasp etmek demektir. Devleti yönetenin mütevazı bir yaşamı olmalıdır… ‘Her kuruşun hesabını vermek’ demek ‘Millete saygı duymak’ demektir” diye konuştu. İktidarca devletin her kademesinde yapılan kadrolaşmada sadece AKP’li/partili olma yaklaşımıyla devletin zarara uğratıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, “Devleti yönetenler işi ehline verirler. Adamın dünyadan haberi yok, işi bilmiyor ama iş ona veriliyor. Adam yandaş. Bu zengin ülke böyle bir avuç insan tarafından soyuluyor” eleştirisini yaptı.