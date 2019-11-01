Cumhuriyet'i anlatan sergide "üzüm hoşafı" ikram edildi

Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Köksal Bilirdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla grafik tasarım bölümü öğrencilerinin hazırladığı 30 afiş çalışmasının sergide yer aldığını söyledi. Sergide Cumhuriyet'e giden sürecin anlatıldığını dile getiren Bilirdönmez, "Öğrencilerimiz farklı tekniklerle cumhuriyet temasını ele aldı. Oldukça da güzel şeyler ortaya çıktı." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencilerinin hazırladığı "29 Ekim Cumhuriyet" temalı afiş sergisi fakülte konferans salonunda açıldı. Ülke topraklarının kolay vatan olmadığını anlatmak adına sergi salonunun bazı bölümlerine o dönemleri anlatan toprak yığınları kondu. Toprakların üzerine de Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'e giden süreci anlatan fotoğraflar yerleştirildi.

"Farklı dönemleri ifade eden toprak tepecikleri oldukça anlamlıydı. Topraklar biraz da o döneme bizleri götürdü. Burada bu toprakların kolay kazanılmadığını, bugün burada yaşıyorsak bunun kolay olmadığını, altında yatan binlerce şehit olduğunu göstermek için topraklar kondu. Tepeciklerin üzerine de dönemi anlatan fotoğraflar yerleştirerek ziyaretçilerimizi o günlere götürmek istedik."

Bir akademisyenin farklı bir şekilde sergiye katkı sağladığını belirten Bilirdönmez, "Ayrıca Dr. Öğretim Üyemiz Elif Tarlakazan tarafından o dönemi daha iyi anlamamız açısından askerlerin iaşesi olan üzüm hoşafı hazırlanarak sergiye bir bütünlük katıldı. Sergimizi ziyarete gelenlere bu üzüm hoşafı ikram edildi." diye konuştu.

Bilirdönmez, serginin bir hafta açık kalacağını dile getirdi.

Açılış Dekan Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği yöneticileri Suat Cumali Güngör, Mehmet Çağılcı, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

