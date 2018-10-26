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Cumhuriyeti dans ederek kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde kadınlar, kadın belediye başkanının önderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünü Atatürk resimli kırmızı tişörtlerini giyip dans ederek kutladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde kadınlar, kadın belediye başkanının önderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünü Atatürk resimli kırmızı tişörtlerini giyip dans ederek kutladı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde zumba, step, pilates ve aerobik yaptı. Konak Belediyesi'nin erken başlattığı kutlamalar kapsamında İzmirli kadınlar açık havada zumba, step, pilates ve aerobik yaparak Cumhuriyet Bayramı'nı hem dans ederek hem de spor yaparak kutladı. Göztepe ve Alsancak olmak üzere ilçenin iki farklı noktasında gerçekleşen Cumhuriyet buluşmalarına binlerce kadın katıldı. Üzerinde Atatürk posteri bulunan kırmızı tişörtleri giyen kadınlar müzik eşliğinde dans etti. Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da Alsancak'taki kutlamalarda coşkuya ortak oldu. Türk bayrağı ile müzik eşliğinde aynı ritimde zumba, step, pilates ve aerobik yapan kadınlar adeta alanı kırmızıya boyadı. Gelincik tarlası gibi görünen Göztepe Denizatı Parkı ve Alsancak Vapur İskelesi önünde etkinliği seyreden İzmirliler de hareketli şarkılar karşısında yerinde duramadı ve zaman zaman danslara bulundukları yerden eşlik etti. Sema Pekdaş, Kurtuluş Savaşı'nı yapan, Cumhuriyeti kuran değerlerin hiç kimse tarafından değersiz kılınamayacağını söyledi. Pekdaş, Kurtuluş Savaşı cephe cephe kan dökenler, Lozan Antlaşması'nda kapitülasyonların kaldırılması için mücadele vererek, ülkenin ekonomik bağımsızlığını, adli bağımsızlığını sağlayanlar insanların sokaklarında spor yaptığı, dans ettiği bir ülkenin hayalini kurmuşlar. Biz Cumhuriyeti sadece resmi törenlerle kutlamayı az buluyoruz. Cumhuriyet bu milletindir, Cumhuriyet kadınlarındır. Sadece resmi törenlerle kutlanamaz. Sokaklarda danslarımızla, coşkumuzla cumhuriyeti kutlarız dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------- - Kadınların müzik eşliğinde zumba, step, pilates ve aerobik yapması - Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'tan görüntü - Sema Pekdaş'ın konuşması - Genel ve detay görüntü - Drone görüntüsü Haber-Kamera İZMİR, (DHA) ======================================

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