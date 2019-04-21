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"Cumhuriyetimiz nice yüzyıllara, çocuklarımızın eliyle ulaşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan: - "Cumhuriyetimiz daha nice yüzyıllara, inşallah bu çocuklarımızın eliyle ulaşacak. Yakın bir zamanda da Fatih, çocuklarımız ve gençlerimiz açısından imkanları artmış çok parlak bir ilçe olacak"

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki en yegane bayram olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimiz de daha nice yüzyıllara, inşallah bu çocuklarımızın eliyle ulaşacak. Yakın bir zamanda da Fatih, çocuklarımız ve gençlerimiz açısından imkanları artmış çok parlak bir ilçe olacak." ifadesini kullandı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel olarak Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda düzenlenen "Bilgi Evleri Çocuk Şenliği"nde kurulan renkli oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Aileleriyle şenliğe katılan çocuklar, tırmanma ve kaydırak, çocuk sumo, tırmanma piramidi, trambolin, süper jumper, dolphin rodeo, balance dengede, pabuç kaydırak, şişme kaydırak zıpzıp, gibi birçok oyuncak ve yarışmalarla hem baharın hem de şenliğin keyfini çıkardı.

Ayrıca, Fatih Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin şenlik alanına kurduğu sahnede gün boyu halk oyunları ekibi gösteri yaptı, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri katılımcılara konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"23 Nisan, TBMM'nin 99. kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği dünyada belki de yegane bayramdır. Burada çocuklarımız ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde bunu kutluyoruz. Cumhuriyetimiz de daha nice yüzyıllara inşallah bu çocuklarımızın eliyle ulaşacaktır. Yakın bir zamanda Fatih, çocuklarımız ve gençlerimiz açısından imkanları artmış çok parlak bir ilçe olacaktır."

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Fatih Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ergün Turan

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