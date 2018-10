Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Cumhuriyet'in kazanımlarından taviz verilmeden emin adımlarla geleceğe yürüyeceklerine işaret eden Sürmen, şöyle devam etti:

"İnsan odaklı, devlet ve millet kaynaşmasını sağlamış Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşımalıyız. Basit meselelerin büyük hedefimizi gölgelemesine asla izin vermemeliyiz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatanın, ebedi Türk yurdu olmasını ve bölgede güçlü Türkiye olmasını istemeyen düşmanlarımız daima var olmuştur. Bu düşmanlar tarihin her döneminde sinsice fırsat kollamışlar, kendilerince şartların uygun olduğunu gördükleri vakit, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milli birliğe gizli ve açıkça saldırmaktan kaçınmamışlardır. Bu durum ne Cumhuriyet döneminde ne de bugün asla değişmedi. Bugün tehdit ve saldırıların niteliği daha hain ve alçakça bir mahiyet kazanmıştır. Bu karanlık senaryoları yazanlar şunu unutmamalıdır. Dün Malazgirt, Çanakkale ve Sakarya'da bir bütün olarak düşmanlarını yok eden Türk milleti, bugün de birliğine ve bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıyı yok etmeye muktedirdir."