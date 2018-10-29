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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: "Bin yıldır kardeşlik ikliminde yaşadığımız bu coğrafyada, birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, kardeşliğimize kast edenler karşısında yenilmez ve yıkılmaz bir iman abidesiyiz" - Batman Valisi Ahmet Deniz: "Binlerce yıldır ortak yaşama kültürünü oluşturmuş, et ve tırnak gibi kenetlenmiş bu milletin kardeşlik hukukunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da törenlerle kutlandı.

Diyarbakır Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla vatandaşların bayramını kutladı.

Güzeloğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bölgesinde ve küresel ölçekte belirleyen, etkileyen ve yönlendiren büyük devlet olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve teknoloji alanında her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Tarihin her döneminde görülmüş ve anlaşılmıştır ki bu büyük devlet ve millet, bu imanı ve kararlığıyla her türlü tehdidi bertaraf etmiş ve edecektir. Kardeşliğimizi bozmak isteyenler karşısında ve şüphesiz onların iç ve dış ihanet şebekeleri karşısında en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bin yıldır kardeşlik ikliminde yaşadığımız bu coğrafyada, birlik ve beraberliğimizi tehdit eden kardeşliğimize kast edenler karşısında yenilmez ve yıkılmaz bir iman abidesiyiz."

Halk oyunları gösterisi ile askeri bandonun müzik dinletisinin sunduğu program resmi geçitle sona erdi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Türk bayrakları taşıyan çok sayıda vatandaş katıldı.

- Mardin

Mardin'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Yaman, vatandaşların bayramını kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunduktan sonra konuşma yapan Vali Yaman, imkansızlık ve çaresizlikleri yenerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Milletçe, bu güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik ve bütünlüğümüze, barış ve kardeşliğimize sahip çıkarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmaya hep birlikte devam edeceğiz. Binlerce yıldır ortak yaşama kültürünü oluşturmuş, et ve tırnak gibi kenetlenmiş bu milletin kardeşlik hukukunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz."

Törende, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri yapıldı, şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Geçit töreniyle sona eren etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

- Batman

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşma yapan Batman Valisi Ahmet Deniz, çok zor şartlarda kurulmuş olan Cumhuriyet'in, bugün bölgesinde liderlik yapan, bağımsız politikalar üreten, mazlumlara kucak açan, insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran önemli bir güç haline geldiğine işaret etti.

Deniz, Türkiye'nin zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olduğunu aktardı.

Ülkenin istikrarlı büyümesi ve bölgesinde liderlik yapmasının bazı güçleri rahatsız ettiğini dile getiren Deniz, bu güçlerin terör örgütlerini kullanarak Türkiye'nin huzur ve güvenini bozmak için çalıştığını kaydetti.

Vali Deniz, terör örgütlerine karşı milletçe karşı durulacağını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu millet, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle nasıl mücadele ettiyse, gerekirse aynı ruhla ve kararlılıkla bölücü terör örgütüne karşı mücadele edecek ve hak ettiği dersi verecektir. Bu kirli oyunu, 15 Temmuz'da nasıl bozduysak yine hep birlikte bozacağız. Binlerce yıldır, ortak yaşama kültürünü oluşturmuş, et ve tırnak gibi kenetlenmiş bu milletin kardeşlik hukukunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz."

Halk oyunları gösterisinin ardından program, dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

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