Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Cumhuriyet Bayramı'mız daha nice yüzyıllar boyunca coşkuyla, umutla ve aşkla kutlanacaktır. Çünkü onun yılmaz, yorulmaz ve asla bu yoldan dönmeyecek değerli evlatları yetişmiştir. Bugün olduğu gibi cumhuriyetin güneşi bizi ısıtmaktadır. " dedi.

Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını, bu konuda hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirtti.

Özkan, "Cumhuriyet Bayramı'mız daha nice yüzyıllar boyunca coşkuyla, umutla ve aşkla kutlanacaktır. Çünkü onun yılmaz, yorulmaz ve asla bu yoldan dönmeyecek değerli evlatları yetişmiştir. Bugün olduğu gibi cumhuriyetin güneşi bizi ısıtmaktadır. İzmir cumhuriyetin en büyük modellerinden biridir. Bu kent bir cumhuriyet kentidir. İzmir sayesinde, Anadolu sayesinde cumhuriyetimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Alanda toplanan partililer, daha sonra İzmir ve 10. Yıl marşlarını okuyarak, dağıldı.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

