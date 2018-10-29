Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle kutlandı. Van'daki tören, Cumhuriyet Caddesi'nde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Zorluoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi. 95 yılın ardından gelinen noktada demokrasisi her geçen gün ileri standartlara ulaşan, milli birlik ve kardeşliğini atlattığı birçok badireye rağmen güçlü şekilde muhafaza eden ve çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşan bir Cumhuriyet'in olduğunu belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Ne mutlu ki batan bir imparatorluğun külleri arasından kanla irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir güç olan, hesaba katılan, sözü dinlenen bir devletimiz var. Milli birlik ve kardeşli̇ği̇ni̇ her türlü engellemelere rağmen en güçlü şeki̇lde muhafaza eden bi̇r ülkemi̇z var. Ne mutlu bize ki FETÖ terör örgütünün gerçekleşti̇rdi̇ği̇ 15 Temmuz hai̇n darbe girişimi esnasında ve sonrasında sokaklara dökülerek, meydanları doldurarak mermi̇lere göğsünü si̇per eden, tankların önüne yatan, Cumhuriyet'ine, seçi̇lmi̇ş cumhurbaşkanına, meclisine, hükümetine, kendi̇ geleceği̇ne ve i̇radesine sonuna kadar sahi̇p çıkan bi̇r mi̇lleti̇mi̇z var. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gi̇bi̇ teröri̇st örgütleri̇n ve bunların ağababalarının tüm aksi̇ gayretleri̇ne rağmen, Türki̇ye'ni̇n dört bi̇r yanında meydanlarda bi̇rli̇k ve beraberli̇k i̇çerisi̇nde haklı bi̇r gururla 'Bi̇z bi̇r mi̇lleti̇z' di̇yen bi̇r mi̇lleti̇mi̇z var."

\ - "Tek bir teröri̇st kalmayıncaya kadar mücadele sürecek" Zorluoğlu, 80 milyonun her bir ferdinin bu Cumhuriyet'in öz evladı ve memleketin eşit derecede sahibi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "İster FETÖ, i̇ster PKK, i̇ster DEAŞ, i̇ster DHKPC olsun, i̇ster sağdan, i̇ster soldan gelsi̇n, terörün her türlüsünü buradan lanetli̇yorum. Vatandaşlarımızın desteği̇yle devleti̇mi̇zi̇n bu hai̇n yapıları çökerteceği̇ni̇, şehi̇rleri̇mi̇zde, köyleri̇mi̇zde mi̇lleti̇mi̇zi̇ tehdi̇t eden bi̇r tek teröri̇st kalmayıncaya kadar bu mücadeleni̇n süreceği̇ni̇ bi̇r kere daha i̇fade edi̇yorum." Tören şiirlerin okunması, halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından resmi geçitle son buldu. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum personeli, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler de törene katıldı. - Muş

Muş'ta, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayan törenler, İstasyon Caddesi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu ve Belediye Başkanı Feyat Asya vatandaşların bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık öyküsünün bir başarı ve uygarlaşma öyküsü olduğunu belirterek, "Bu yetkiyi millet temsilcileri vasıtasıyla kullanır. Milletimiz, cumhuriyetle birlikte milli bir devletin, onurlu, bağımsızca düşünebilen ve eşit haklara sahip olan yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Devletimiz, Cumhuriyet'in verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuştur." dedi. Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmalarının ve yaşamalarının mümkün olmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, bir olmak, birlik olmaktır." diye konuştu.

- Bitlis Bitlis Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, vatandaşların bayramını kutladı. Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı'nın, işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı 7'den 70'e herkesin katılarak dişiyle ve tırnağıyla kazandığı örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçtiğini anlattı. İsmail Ustaoğlu, "Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde 95 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti, köklü, büyük, güçlü, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model bir devlet olmuştur." ifadesini kullandı. Şiirlerin okunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterisi sunularak tören geçişi yapıldı. Törene, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.