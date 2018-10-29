Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Vali Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin bağrından çıktığını, işgale, uşaklığa 'hayır' dediğini, milletini arkasına aldığını, işgalcileri bu ülkeden kovduğunu ve genç, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kurduğunu söyledi.

Vali Yavuz, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren milletimizin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar kuvvetli olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösteriyle devam eden programda, Vali Memiş ve Belediye Başkanı Çimen, 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda dünya şampiyonu olan Şükriye Yılmaz ile bilek güreşi yaptı.

Halk oyunları ekipleri gösterilerinin ardından konuşan Vali Memiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılının, ülke genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Doğanay, Cumhuriyet'in 95 yılda bugüne kadar çok büyük yollar kaydettiğini belirterek, "Dünya çapında işler yapıyoruz. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Savunma sanayisinde elde edilen başarılar göğsümüzü kabartıyor. Bugün Avrupa'nın en büyük teleskobu Erzurum'da yapılıyor." dedi.

Burada ilk olarak Vali Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çeçi, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalarda, yöresel halk oyunları ve spor gösterileri de sunuldu.

Törene, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, sadece Türk milletinin değil, bütün mazlum milletlerin umut ışığı olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günkü heyecanıyla sağlam temeller üzerinde yükselmeye, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam etmektedir." dedi.

- Bayburt

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalara, valilik önündeki tören alanında devam edildi.

Vali Pehlivan, bugünün özel ve müstesna bir gün olduğunu belirterek, "Bugün yüce Türk milletinin tarih sahnesinde bir kere daha rüştünü ispatladığı ve kara bulutlar üstünde dolanırken bu kara bulutları dağıtıp geçmişte olduğu gibi tarih sayfalarına bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, birliğinden, beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini ve ilelebet var olacağını, payidar olacağını bütün dünyaya haykırması, tarih sayfalarına yazması ve zihinlere kazımasının nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalarda, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Resmi geçitle sona eren kutlamalara, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Gümüşhane-Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.