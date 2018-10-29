Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize ve Bayburt'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
Ordu'da, Ordu Lisesi önünde düzenlenen tören öncesi Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Vali Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin bağrından çıktığını, işgale, uşaklığa 'hayır' dediğini, milletini arkasına aldığını, işgalcileri bu ülkeden kovduğunu ve genç, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kurduğunu söyledi.
Yavuz, devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri, rahmet, minnet ve şükranla andı.
Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği tören, Ordu Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.
Törene, Vali Yavuz'un yanı sıra eşi Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Baro Başkanı Murat Haluk Poyraz ve protokol üyeleri katıldı.
- Gümüşhane
15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Halk oyunları ekipleri gösterilerinin ardından konuşan Vali Memiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılının, ülke genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.
Törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösteriyle devam eden programda, Vali Memiş ve Belediye Başkanı Çimen, 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda dünya şampiyonu olan Şükriye Yılmaz ile bilek güreşi yaptı.
Tören, Grup Canca Konseri ve tören geçişiyle sona erdi.
- Trabzon
Trabzon'da Vali Yücel Yavuz'un, makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalara, valilik önündeki tören alanında devam edildi.
Vali Yavuz, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren milletimizin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar kuvvetli olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır." diye konuştu.
Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalarda, yöresel halk oyunları ve spor gösterileri de sunuldu.
Öğrencilerin konser verdiği tören, geçit töreniyle son buldu.
Törene, Vali Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
- Artvin
Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalara, Milli İrade Meydanı'nda devam edildi.
Burada ilk olarak Vali Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çeçi, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Vali Doğanay, 95 yıl önce binbir zorlukla küllerinden yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Doğanay, Cumhuriyet'in 95 yılda bugüne kadar çok büyük yollar kaydettiğini belirterek, "Dünya çapında işler yapıyoruz. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Savunma sanayisinde elde edilen başarılar göğsümüzü kabartıyor. Bugün Avrupa'nın en büyük teleskobu Erzurum'da yapılıyor." dedi.
Kutlamalar kapsamında Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı'nın gösterisi coşkulu anlar yaşattı.
Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu ve öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.
- Giresun
Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Harun Sarıfakıoğulları ile Belediye Başkanı Kerim Aksu halkın bayramını kutladı.
Vali Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, sadece Türk milletinin değil, bütün mazlum milletlerin umut ışığı olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günkü heyecanıyla sağlam temeller üzerinde yükselmeye, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam etmektedir." dedi.
Törende, Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Halk oyunları ve spor gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle son buldu.
Törene, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
- Bayburt
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalara, valilik önündeki tören alanında devam edildi.
Vali Pehlivan, bugünün özel ve müstesna bir gün olduğunu belirterek, "Bugün yüce Türk milletinin tarih sahnesinde bir kere daha rüştünü ispatladığı ve kara bulutlar üstünde dolanırken bu kara bulutları dağıtıp geçmişte olduğu gibi tarih sayfalarına bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, birliğinden, beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini ve ilelebet var olacağını, payidar olacağını bütün dünyaya haykırması, tarih sayfalarına yazması ve zihinlere kazımasının nişanesidir." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalarda, halk oyunları gösterileri sunuldu.
Resmi geçitle sona eren kutlamalara, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Gümüşhane-Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Rize
Rize'de Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ile vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.
Vali Bektaş, törende yaptığı konuşmada, aktüel gelişmelerin, Türkiye'ye yakın ve uzak coğrafyalardaki gelişmelerin, kendilerine tarihi yeniden hatırlattığını belirterek, "Tarihi ve tarihte cereyan eden olayları unutma lüksümüzün olmadığını gösteriyor. Yaşadığımız bu topraklara bile düşman ayak izi değmiştir. Düşman hiçbir zaman uyumamakta ve zayıf anımızı kollamaktadır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi de bunun en önemli göstergesidir." dedi.
Rize Gençlik Hizmetleri halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören geçişiyle sona eren kutlamalara, Vali Bektaş'ın yanı sıra Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Ağır Ceza Reisi Özkan Tavuz, ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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