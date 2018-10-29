Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

İZMİR (AA) - Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Denizli'deki ilk törende Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Gazi Bulvarı'nda Vali Karahan, Piyade Albay Öztürk ve Belediye Başkanı Zolan, askeri araçla bulvardaki halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Karahan, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Cumhuriyet'e dün olduğu gibi bugün de sahip çıktığını ve bunu sürdüreceğini kaydetti.

Türk milletinin Cumhuriyet'le geliştiğini ve güçlendiğini belirten Karahan, "Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işlerimiz vardır. İnanıyoruz ki geçmişten aldığımız güçle gelecek günlerde de bu görevi en iyi şekilde yapacağız. Geldiğimiz noktadan her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağız." dedi.