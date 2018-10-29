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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta törenler düzenlendi

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

İZMİR (AA) - Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Denizli'deki ilk törende Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Gazi Bulvarı'nda Vali Karahan, Piyade Albay Öztürk ve Belediye Başkanı Zolan, askeri araçla bulvardaki halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Karahan, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Cumhuriyet'e dün olduğu gibi bugün de sahip çıktığını ve bunu sürdüreceğini kaydetti.

Türk milletinin Cumhuriyet'le geliştiğini ve güçlendiğini belirten Karahan, "Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işlerimiz vardır. İnanıyoruz ki geçmişten aldığımız güçle gelecek günlerde de bu görevi en iyi şekilde yapacağız. Geldiğimiz noktadan her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağız." dedi.

Konuşmanın ardından okullarda çeşitli yarışmalar ve spor etkinliklerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlamalar çerçevesinde günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterileri sunuldu, geçit töreni yapıldı.

Kutlamalara, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile diğer protokol üyeleri katıldı.
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- Aydın

Aydın İstasyon Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu araçla halkı selamladı.

Törende konuşan Vali Köşger, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını, Türk milletinin ve kahraman ordusunun, Büyük Önder Atatürk'ün yanında tek yürek ve tek yumruk olarak yer almasıyla yürütülen ve binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyet'in kurulmasının tarihin ender kaydettiği başarılardan biri olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, günün önemine ilişkin düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programa, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Manisa

Manisa'da Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Vali Mustafa Hakan Güvençer'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.

Vali Güvençer ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Güvençer, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın kendilerine sorumluluk yüklediğini bunun da farkında olduklarını belirtti.

Güvençer, "Ortak hafızamız, ortak bilincimiz, hepimizin vicdanlarında bugün çok daha kuvvetle yankı bulan derin sesiyle tekrarlamaktadır ki bugün kutladığımız yalnızca Cumhuriyet'imizin ilanı değildir. Bu başarının adı olan Türkiye Cumhuriyeti hepimize sunulmuş ve emanetimize tevdi edilmiş en büyük, en kutlu armağandır." dedi.

Kutlama programı, halk oyunları gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

- Uşak

Uşak'ta Vali Salim Demir'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törenler daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam etti.

Vali Demir ile Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Uşak Valisi Demir, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünün tüm yurtta coşkuyla kutlandığını söyledi.

Esarete ve dayatmalara karşı çıkan Türk milletinin, başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırdığını belirten Demir, "En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin devleti ile ne kadar bütünleştiğini tartışmasız bir şekilde bir kez daha teyit etmiştir. Milletimiz, yeni işgal girişimlerine karşı da İstiklal harbindeki kararlılıkla mücadele edeceğini o gece tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Program, halk oyunları gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Cumhuriyet 95 yaşında

Cumhuriyet 95 yaşında

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