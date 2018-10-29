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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Avustralya’da Melbourne Başkonsolosluğunca resepsiyon verildi - Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisince resepsiyon düzenlendi

MELBOURNE/ASTANA (AA) - Avustralya ve Kazakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Federasyon Meydanı gönderine İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayraklarının çekilmesiyle başlayan tören, Başkonsolosluk rezidansındaki ‘‘Milli Gün’’ resepsiyonuyla devam etti.

Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener’in ev sahipliğindeki resepsiyona Victoria Eyalet Parlamentosu Başkanı Bruce Atkinson, Başbakan Daniel Andrews adına milletvekili Nazlı Süleyman, ana muhalefet lideri Matthew Guy'ı temsilen Gölge Göç Bakanı Inga Peulich, yabancı misyon şefleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyonda Şener, teşekkür ve tebrik konuşması yaptı.

Çanakkale Savaşları’nın ardından başlayan Avustralya ve Türkiye arasındaki dostluğun, ülkeye göç eden Türklerin yaptığı katkılarla daha da geliştiğini hatırlatan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada ‘‘İki ülke arasındaki dostluğun sonsuza kadar sürmesini diliyorum.’’ dedi.

Savaştan barış çıkarmanın kolay bir şey olmadığına dikkati çeken Şener, ‘‘Bunu zaten ancak Atatürk başarabilirdi, o Anzak annelerine meşhur hitabını biz belki ezbere bilmiyoruz ama İngilizcesini burada Avustralyalı çocuklar ezbere biliyorlar.’’ diye konuştu.

Öte yandan resepsiyonda Avustralya Güzellik Yarışması'nda 3'üncü seçilen 31 yaşındaki Arzum Çağlayançay’a, Şener tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

- Kazakistan

Bu arada, Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO), resepsiyon verildi.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali’nin ev sahipliğinde Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov, Moğolistan’ın Astana Büyükelçisi Luasan Batullga’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kıdırali, yaptığı konuşmada, Türkiye halkının bayramını tebrik ederek "Türkiye, Türk dünyasının bir merkezi olarak, Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazandığı günden itibaren hep yanında olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin TWESCO'nun kurucu devleti olduğuna dikkati çeken Kıdırali, "Dolayısıyla bugünkü bayram bizim için son derece anlamlı bir bayramdır. Akademi olarak kurucu devletlerimizin milli bayramlarını burada hep birlikte kutlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uyanık da Kazakistan’da Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kardeşleriyle kutlamanın kendilerine onur verdiğini dile getirerek, "Kardeş Kazakistan’ın başkenti Astana’da Uluslararası Türk Akademisinin çatısı altında bugünü kaydediyor olmak ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya cumhuriyet bayramı Melbourne

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