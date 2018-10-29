Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Çanakkale Savaşları’nın ardından başlayan Avustralya ve Türkiye arasındaki dostluğun, ülkeye göç eden Türklerin yaptığı katkılarla daha da geliştiğini hatırlatan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada ‘‘İki ülke arasındaki dostluğun sonsuza kadar sürmesini diliyorum.’’ dedi.

Resepsiyonda Şener, teşekkür ve tebrik konuşması yaptı.

MELBOURNE/ASTANA (AA) - Avustralya ve Kazakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kıdırali, yaptığı konuşmada, Türkiye halkının bayramını tebrik ederek "Türkiye, Türk dünyasının bir merkezi olarak, Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazandığı günden itibaren hep yanında olmuştur." diye konuştu.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali’nin ev sahipliğinde Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov, Moğolistan’ın Astana Büyükelçisi Luasan Batullga’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bu arada, Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO), resepsiyon verildi.

Savaştan barış çıkarmanın kolay bir şey olmadığına dikkati çeken Şener, ‘‘Bunu zaten ancak Atatürk başarabilirdi, o Anzak annelerine meşhur hitabını biz belki ezbere bilmiyoruz ama İngilizcesini burada Avustralyalı çocuklar ezbere biliyorlar.’’ diye konuştu.

Türkiye'nin TWESCO'nun kurucu devleti olduğuna dikkati çeken Kıdırali, "Dolayısıyla bugünkü bayram bizim için son derece anlamlı bir bayramdır. Akademi olarak kurucu devletlerimizin milli bayramlarını burada hep birlikte kutlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uyanık da Kazakistan’da Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kardeşleriyle kutlamanın kendilerine onur verdiğini dile getirerek, "Kardeş Kazakistan’ın başkenti Astana’da Uluslararası Türk Akademisinin çatısı altında bugünü kaydediyor olmak ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

