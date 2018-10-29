Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

MOSKOVA (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün ev sahipliğinde rezidansta verilen resepsiyon saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi İsmail Safi, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve 26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkler ve Ruslar katıldı.

Diriöz resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, bu ilişkilerin tarih boyunca inişli çıkışla da olsa devam ettiğini söyledi.

Diriöz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya koyduğu iradeyle iki ülkenin ilişkileri iyi düzeydedir. İki taraf da ilişkilerin ilerlemesi için kararlı. İlişkilerin daha iyi olacağına inancım tam." diye konuştu.

