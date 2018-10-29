Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

CAPE TOWN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Pretorya büyükelçiliği konutunda resepsiyon düzenlendi.

Cumhuriyetin 95. yıl dönümünün kutlandığı resepsiyona 100'ün üzerinde ülke temsilcisi, askeri ateşe, Güney Afrikalı üst düzey bürokratlar, Türkiye'nin Güney Afrika'daki 150 yıllık tarihi bağlarını temsilen Osmanlı Kriket Kulübü yöneticileri, Güney Afrikalılar ve ülkede yaşayan Türkler katıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu.

Türkiye-Güney Afrika ilişkileri açısından 2018'in önemli bir yıl olduğunu belirten Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Zirvesi kapsamında Güney Afrika ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturduğunu söyledi.

Ülgen, ilerleyen dönemde iki ülke liderinin yaptığı görüşmelerin meyvelerini toplayacaklarını ifade ederek, "Ekonomik, kültürel, turizm ve eğitim anlanlarında ilişkilerimiz süratle ilerliyor. Son zamanlarda Güney Afrikalıların Türkiye’ye karşı turizmde ilgileri oldukça fazla. Bu noktada iki ülkeyi birbirine bağlayan en kısa yol olan Türk Hava Yolları (THY) önemli bir kurum." diye konuştu.