Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Pekin Büyükelçisi Önen, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023 hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol aldığını belirtti.

Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" şarkısıyla popüler olan Çinli şarkıcı ve Türkiye'nin fahri turizm elçisi Şiao Cang'ın mini konseriyle başlayan programda, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cang, Çin-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda iyi ivme kazandığını ifade ederek, iki ülke liderlerinin son yıllarda temaslarının farklı vesilelerle arttığını söyledi.

Bu yılın ikili ilişkiler açısından başarılı geçtiğini kaydeden Cang, Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor projesinde ikili iş birliğini derinleştirmek ve yükseltmek için Türkiye ile ortak çalışacağını kaydetti.

Cang, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü nedeniyle tebriklerini bildirerek, iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

