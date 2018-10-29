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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

PEKİN (AA) - Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Pekin'deki Kerry Otel'de Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cang Cün, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Pekin'deki yabancı misyon temsilcileri, Türk vatandaşlarıyla Çinli ziyaretçiler katıldı.

Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" şarkısıyla popüler olan Çinli şarkıcı ve Türkiye'nin fahri turizm elçisi Şiao Cang'ın mini konseriyle başlayan programda, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Pekin Büyükelçisi Önen, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliği altında Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023 hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol aldığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cang, Çin-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda iyi ivme kazandığını ifade ederek, iki ülke liderlerinin son yıllarda temaslarının farklı vesilelerle arttığını söyledi.

Bu yılın ikili ilişkiler açısından başarılı geçtiğini kaydeden Cang, Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor projesinde ikili iş birliğini derinleştirmek ve yükseltmek için Türkiye ile ortak çalışacağını kaydetti.

Cang, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü nedeniyle tebriklerini bildirerek, iki ülke ilişkilerinin derinleşmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çin Türkiye

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