Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

CAKARTA (AA) - Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla başkent Endonezya'nın başkenti Cakarta'da resepsiyon verdi.
Resepsiyona, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, bakanlık temsilcileri ve diğer ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra ülkede yerleşik Türk vatandaşları katıldı.
Endonezya'da eylül ayında Sulawesi'de meydana gelen deprem ve bugün ülkede yaşanan uçak kazasında yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları seslendirildi.
Ev sahibi Cakarta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı ve Birinci Müsteşar Burak Ali Karacan, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluş hakkında bilgi verirken, iki ülke arası ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, savunma, ticaret ve turizm gibi alanlarda artan iş birliklerinin önemine değindi.
Karacan, Sulawesi depreminde yaşanan can kayıpları ve Lion Havayolları'na ait yolcu uçağı kazasına ilişkin aile yakınlarının acılarını paylaştıklarını dile getirdi.
Endonezya Savunma Bakanı Ryacudu ise Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye ve Türk halkına en içten dileklerini aktardı.
Ryacudu ayrıca Sulawesi'de 28 Eylül'de yaşanan depremde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bölgeye yaptığı ziyaret ve Türkiye'nin Endonezya'ya yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.
İki ülke arasındaki güçlü ilişkiye dikkati çeken Ryacudu, birçok alanda iki ülke ilişkilerinin arttığını belirterek, Endonezya ve Türkiye'nin sadece yakın dost ülke değil aynı zamanda önemli ticari ve ekonomik ortak olduğunu da kaydetti.
Resepsiyon, Türk mutfağından lezzetlerin ikramıyla sona erdi.
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