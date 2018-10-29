Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Endonezya Savunma Bakanı Ryacudu ise Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye ve Türk halkına en içten dileklerini aktardı.

Ev sahibi Cakarta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı ve Birinci Müsteşar Burak Ali Karacan, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluş hakkında bilgi verirken, iki ülke arası ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, savunma, ticaret ve turizm gibi alanlarda artan iş birliklerinin önemine değindi.

Endonezya'da eylül ayında Sulawesi'de meydana gelen deprem ve bugün ülkede yaşanan uçak kazasında yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları seslendirildi.

Ryacudu ayrıca Sulawesi'de 28 Eylül'de yaşanan depremde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bölgeye yaptığı ziyaret ve Türkiye'nin Endonezya'ya yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkiye dikkati çeken Ryacudu, birçok alanda iki ülke ilişkilerinin arttığını belirterek, Endonezya ve Türkiye'nin sadece yakın dost ülke değil aynı zamanda önemli ticari ve ekonomik ortak olduğunu da kaydetti.

Resepsiyon, Türk mutfağından lezzetlerin ikramıyla sona erdi.

